Il presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC) Markus Ritter potrebbe ufficialmente candidarsi alla successione in Consiglio federale di Viola Amherd martedì prossimo.

Il 28 gennaio si terrà infatti una conferenza stampa della sezione sangallese del Centro, durante la quale verrà annunciato se il consigliere nazionale intende gettarsi nella corsa.

L'invito all'incontro con i media sarà inviato dal partito lunedì mattina, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS lo stesso Markus Ritter, che sarà presente in prima persona alla conferenza. Anche l'USC si esprimerà martedì.

Secondo «Schweiz am Wochenende», il 57enne ha deciso di candidarsi per il post Amherd. Ritter è membro del Consiglio nazionale dal 2011 e presidente dell'USC dal 2012. È considerato un membro influente del Parlamento, ma ha il «problema» di provenire dallo stesso cantone della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter.

In settimana, Ritter ha dichiarato a «CH Media» che persone di tutti gli schieramenti lo hanno avvicinato, chiedendogli di prendere seriamente in considerazione una candidatura. Secondo il diretto interessato, il fatto che diversi importanti membri del suo partito abbiano rinunciato non è una sorpresa.

Tutti i politici più di spicco del Centro sono infatti inseriti in un contesto di responsabilità. E ora, ha evidenziato Ritter, «piuttosto inaspettatamente» devono decidere entro 14 giorni se rinunciare a tutto ciò che hanno fatto finora nella loro carriera per candidarsi al Consiglio federale.