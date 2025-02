Martin Pfister si candida alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale. Keystone

Il consigliere di Stato di Zugo, Martin Pfister, si candida alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale. Lo indica una nota odierna della sezione cantonale del Centro.

Keystone-SDA, ats SDA

Pfister, responsabile del Dipartimento della sanità di Zugo, ha ricevuto il sostegno unanime dalla presidenza della sezione cantonale del partito. La candidatura ufficiale è stata inviata alla Commissione cerca, sottolinea la nota, in cui si precisa che fra alcuni giorni verrà organizzata anche una conferenza stampa durante la quale Pfister sarà a disposizione dei media. Fino ad allora silenzio stampa.

Il 29 gennaio Pfister aveva confermato a Keystone-ATS di essere interessato a un posto nell'Esecutivo federale.

Pfister, 61 anni, fa parte del Governo del Canton Zugo dal 2016. Docente di formazione, ha studiato germanistica e storia e risiede a Baar (ZG). L'ultimo consigliere federale proveniente dal canton Zugo è stato eletto più di 50 anni fa: si tratta di Hans Hürlimann, pure del PPD (oggi Centro), rimasto in carica dal 1974 al 1982.

Markus Ritter unico altro candidato finora

Oltre a Pfister, l'unico finora ad aver rotto gli indugi, dopo i numerosi «no» da parte di esponenti anche importanti del partito, è il consigliere nazionale sangallese e presidente dell'Unione svizzera dei contadini Markus Ritter.

I candidati hanno tempo fino a mezzogiorno di oggi per farsi avanti. In seguito, la Commissione cerca vaglierà le candidature, sottoponendole anche a un controllo di sicurezza da parte di un ex giudice federale, facendo le proprie considerazioni all'indirizzo del gruppo alle Camere federali, cui spetta la decisione finale, attesa per il 21 di febbraio, su chi presentare - un solo candidato? Due o più candidati? - all'Assemblea federale il 12 di marzo.