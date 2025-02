Martin Pfister si presenta ai media a Baar (ZG). Keystone

Il consigliere di Stato di Zugo e candidato al Consiglio federale Martin Pfister considera «stimolante e motivante» il fatto che il nuovo membro del Governo si occuperà del Dipartimento della Difesa. Il 61enne lo ha dichiarato presentandosi oggi ai media a Baar, nel Canton Zugo.

Keystone-SDA, pl, ats SDA

Il candidato alla successione di Viola Anherd ha affermato di sentirsi attualmente più a suo agio in caserma che a Palazzo federale.

Se dovesse essere eletto in Consiglio federale e dirigere il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) intende analizzare in primo luogo con attenzione quali compiti devono essere affrontati nel DDPS. Pfister ha inoltre dichiarato che suo figlio sta attualmente frequentando un corso di ripetizione.

In Consiglio federale, l'attuale responsabile del Dipartimento cantonale della sanità si impegnerebbe per un equilibrio tra uno Stato economicamente forte e socialmente responsabile. Questo è il caso della sanità nel canton Zugo, dove tutta la popolazione ha accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità con premi contenuti, ha sottolineato.

In qualità di storico Martin Pfister considera importante prendere decisioni con uno sguardo al passato. A questo proposito ha citato un detto coniato dall'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, secondo il quale chi non conosce il passato non può capire il presente e plasmare il futuro.