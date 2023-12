L'UDC sosterrà i candidati ufficiali del PS per sostituire il consigliere federale Alain Berset in governo. Lo ha annunciato oggi il partito senza dare la preferenza a un candidato a scapito dell'altro.

Marco Chiesa, presidente dell'UDC. sda

Nella nota i democentristi, che si riuniranno ancora domani mattina, precisano che voteranno il ticket del PS, «a condizione che quest'ultimo si attenga alla concordanza». Per l'UDC ciò significa che UDC, PS e PLR hanno diritto a due seggi in Consiglio federale e il Centro a uno.

«La formula magica porta stabilità in Svizzera», ossia «condizioni quadro sicure per le imprese e per la popolazione», afferma il partito. Per l'Unione democratica di Centro «è importante che la Svizzera non sacrifichi la propria stabilità interna per giochi di partito».

fc, ats