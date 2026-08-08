Autostrada A2 chiusa in direzione nord a causa di un incidente tra un camper e un automobile. Sette i feriti, uno sarebbe in gravi condizioni.

Ticino Incidente sulla A2 tra un camper e un auto, sono 7 i feriti, uno dei quali è grave

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sabato pomeriggio, attorno alle 17.45, sulla A2 all’altezza di Camignolo. Secondo le prime informazioni raccolte da Rescue Media, come riferisce la RSI, nello scontro sono rimasti coinvolti un’automobile e un camper.

Una delle persone ferite avrebbe riportato lesioni gravi, mentre due avrebbero subito ferite di media entità. Altre quattro persone avrebbero riportato ferite leggere. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Lugano e Bellinzona.

A seguito dell’impatto, il camper è uscito di strada, finendo fuori dalla carreggiata.

Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto di A2 compreso tra il Dosso di Taverne e Rivera, in direzione nord, è stato temporaneamente chiuso al traffico, ha comunicato Viasuisse.

La chiusura ha provocato rapidamente una lunga colonna di veicoli, arrivata fino a Lugano, in una giornata caratterizzata dal rientro di numerosi vacanzieri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM, oltre ai pompieri di Lugano e Bellinzona.

Qui di seguito il comunicato ufficiale della Polizia:

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 17.30, sull'autostrada A2 in territorio di Mezzovico vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Stando a una prima ricostruzione, un 49enne cittadino kosovaro domiciliato nel Canton Argovia circolava alla guida di un'automobile in direzione nord, con a bordo una 45enne e due minorenni anch'essi cittadini kosovari domiciliati nello stesso cantone.

Nella stessa direzione circolava un camper condotto da un 50enne cittadino spagnolo residente in Spagna, con a bordo una 51enne e una minorenne pure cittadine spagnole residenti in Spagna. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'automobile ha tamponato il camper che, a seguito dell'urto, è uscito di strada terminando la sua corsa nel terrapieno oltre il guardrail.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, i Pompieri di Lugano e Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato le sette persone coinvolte in ospedale.

In base a una prima valutazione medica il conducente dell'automobile ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita; il conducente del camper ferite di una certa gravità. I passeggeri di entrambi i veicoli hanno riportato leggere ferite.