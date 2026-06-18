La Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni ha registrato per la prima volta l'iscrizione di più di 2'000 studenti, un aumento del 4% rispetto all'anno precedente.
Il bilancio dell'istituzione chiude pertanto nelle cifre nere. Il risultato è stato favorito da programmi di perfezionamento molto richiesti e da successi nel campo della ricerca, dove sono stati acquisiti anche importanti finanziamenti. In costruzione anche un nuovo campus. Preoccupano invece le misure di risparmio a livello federale e in particolare l'aumento delle tasse e la riduzione dei contributi per la ricerca e l'innovazione