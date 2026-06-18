Il bilancio dell'istituzione chiude pertanto nelle cifre nere. Il risultato è stato favorito da programmi di perfezionamento molto richiesti e da successi nel campo della ricerca, dove sono stati acquisiti anche importanti finanziamenti. In costruzione anche un nuovo campus. Preoccupano invece le misure di risparmio a livello federale e in particolare l'aumento delle tasse e la riduzione dei contributi per la ricerca e l'innovazione