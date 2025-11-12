Le luci dello showroom Aquinos potrebbero presto spegnersi. Google Maps

C'è crisi profondo in casa dei marchi svizzeri di materassi Superba e Swissflex: la società operativa Aquinos Bedding Switzerland è insolvente e gli stipendi non vengono pagati da mesi.

Secondo le autorità, un investitore sta mostrando interesse, mentre i creditori devono presentare i loro crediti in sospeso.

Il rinomato mondo dei materassi svizzero sta affrontando un momento di vera crisi: come riportato dal «St. Galler Tagblatt», Aquinos Bedding Switzerland AG - gestore dei marchi Superba e Swissflex - è insolvente.

L'azienda è stata sottoposta a settembre a una moratoria provvisoria per la ristrutturazione del debito, seguita da un fallimento formale alla fine di ottobre, scrive il giornale.

Mentre il nome Aquinos è poco conosciuto in Svizzera, Superba e Swissflex sono tra i marchi più tradizionali del mercato nazionale dei materassi.

Superba è stata fondata oltre 100 anni fa in Argovia e si è trasformata in un importante datore di lavoro a partire dagli anni '50. Per decenni, l'azienda ha dato lavoro a centinaia di persone, molte delle quali frontaliere provenienti dalla vicina Alsazia.

Salari di Aquinos e Swissflex eccezionali

La storia delle strutture attuali è complessa: dopo l'acquisizione da parte del gruppo belga Recticel alla fine degli anni '90, alcune parti della produzione sono state trasferite a Soletta e in Belgio. Nel 2022, il gruppo portoghese Aquinos ha infine assorbito l'intera divisione letti di Recticel.

Secondo fonti del settore, i prodotti sono scomparsi dal mercato mesi fa, anche se in precedenza si trovavano spesso presso Möbel Märki, XXXLutz e Livique.

In Svizzera sarebbero stati impiegati circa 70-80 dipendenti, mentre oggi ce ne sono ancora solo circa 45, molti dei quali nel sito produttivo di Flüh (Canton Soletta). L'amministrazione di Büron (Canton Lucerna) è invece ormai deserta.

Diverse persone a conoscenza della situazione hanno riferito al quotidiano di gravi difficoltà finanziarie. La società madre portoghese si è sovraccaricata con l'acquisto e in seguito non ha trasferito quasi più denaro alla filiale svizzera.

«A un certo punto, Aquinos ha semplicemente smesso di pagare i conti», afferma un creditore. Secondo un'altra fonte, la società svizzera «è morta lentamente per soffocamento».

A pesare particolarmente è un credito insoluto di oltre 200.000 franchi da parte del fondo pensione.

L'investitore mostra interesse, i dipendenti continuano ad aspettare

Anche i premi assicurativi non sono stati pagati: la Suva conferma che sono state avviate procedure legali di riscossione a causa dei premi non pagati.

Durante la moratoria per la ristrutturazione del debito, l'amministratore non è riuscito a trovare nuovi investitori. Tuttavia, l'ufficio fallimentare afferma che c'è una parte interessata che vorrebbe rilevare sia la produzione che il sito.

Altre richieste di informazioni riguardano singole aree aziendali o diritti di marchio. Tuttavia, le autorità non sono state più specifiche, perché è troppo presto per il processo.

Nel frattempo, la forza lavoro continua a trovarsi in una situazione difficile: secondo diverse fonti, da giugno non vengono pagati gli stipendi.

Momento difficile per le aziende di lunga data

In Svizzera, le aziende di lunga data stanno attualmente vivendo ripetuti sconvolgimenti. Ad agosto, ad esempio, circa il 50% in più di aziende è diventato insolvente rispetto all'anno precedente.

Anche i ristoranti sono sempre più colpiti. Circa una settimana fa ha fatto notizia la chiusura del Gasthof Hirschen di Eglisau. Il proprietario del ristorante tradizionale ha addotto motivi economici per la decisione. Anche il Consiglio comunale è stato criticato.