Per quattro anni (2026-2029) il settore agricolo dovrebbe ricevere quasi 14 miliardi di franchi. È quanto prevede il messaggio alle camere federali approvato oggi dal Consiglio federale.

Immagine simbolica. sda

SDA

Questa somma si compone di quasi 11 miliardi per i pagamenti diretti e due miliardi per la produzione (2139 milioni di franchi a «produzione e smercio» e 690 milioni per «basi di produzione").

L'importo totale stanziato è inferiore dell'1,6%, pari a 230 milioni, rispetto a quello che la Confederazione aveva stabilito per il periodo corrente (2022-2025).

Il motivo è da rintracciare nei tagli previsti dall'esecutivo nel preventivo 2025 quale misura di risparmio per far fronte agli attesi deficit strutturali. Ciò significa, concretamente, decurtazioni per circa 2 miliardi nel settore agricolo.

L'importo approvato oggi dal Governo tiene conto degli adattamenti necessari della produzione agricola a causa dei cambiamenti climatici: verranno stanziati più fondi (+86 milioni di franchi) per miglioramenti strutturali nel settore e altri 24 in più per una protezione sostenibile dei vegetali.

nide, ats