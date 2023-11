Attualmente i terreni agricoli con il potenziale e la garanzia di resa più alti superano di 7'220 ettari la superficie minima richiesta. Keystone

In Svizzera vi è una quantità sufficiente di terreni agricoli per garantire l'approvvigionamento alimentare in situazioni di grave penuria: sono garantiti 445'680 ettari di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC).

Secondo la prima statistica della Confederazione sulle SAC – vale a dire i terreni che vantano il potenziale di resa agricola più alto – la Svizzera rispetta la superficie minima richiesta dal Piano settoriale SAC (PS SAC) pari a 438'460 ettari, indica l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) in un comunicato diffuso oggi.

Le superfici per l'avvicendamento delle colture ad oggi garantite corrispondono all'11% circa della superficie nazionale, ossia 506 metri quadrati (m2) a persona. Un risultato reso possibile grazie al contributo di tutti i Cantoni e del 90% dei Comuni, viene sottolineato. Tuttavia, queste superfici sono sotto pressione.

gg, ats