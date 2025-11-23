SondaggioLa maggioranza della popolazione vuole che la Svizzera riconosca la Palestina come Stato
SDA
23.11.2025 - 11:35
Oltre la metà della popolazione svizzera è favorevole al riconoscimento della Palestina come Stato. Secondo un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca Sotomo, il 57% degli intervistati ha risposto sì o piuttosto sì a una domanda in tal senso.
Keystone-SDA
23.11.2025, 11:35
23.11.2025, 11:44
SDA
Un terzo circa si è opposto e il 10% si è dichiarato indeciso.
Una maggioranza favorevole alla richiesta è emersa in tutte le fasce d'età, livelli di istruzione, regioni linguistiche e sesso. Per quanto riguarda l'appartenenza politica, i Verdi e il PS si sono espressi maggiormente a favore del riconoscimento della Palestina quale Stato. Il consenso più basso è stato registrato nell'UDC.
Accoglienza di bambini feriti
Stando al sondaggio, anche l'accoglienza di 20 bambini feriti provenienti dalla Striscia di Gaza ha ottenuto il consenso della maggioranza della popolazione.
Il 65% degli intervistati ha risposto sì o piuttosto sì. Anche in questo caso la maggioranza era presente in tutte le fasce di età, livelli di istruzione e regioni linguistiche.
Atteggiamento diverso in alcuni Cantoni
L'atteggiamento negativo di alcuni Cantoni, come Zurigo, è stato accolto con incomprensione dalla maggioranza, anche se in misura minore rispetto all'accoglienza dei bambini feriti in generale.
Complessivamente, il 52% degli intervistati ha dichiarato di non comprendere l'atteggiamento negativo. In Romandia l'incomprensione era più forte che nella Svizzera tedesca, dove il 50% non comprendeva o piuttosto non comprendeva l'atteggiamento dei Cantoni.
Margine di errore statistico di circa il 2%
Il sondaggio è stato condotto online tra il 7 e il 20 novembre in tutte le regioni del Paese.
Dopo la verifica e il controllo dei dati, secondo l'istituto di ricerca è stato possibile utilizzare le informazioni fornite da 2'088 persone. Il margine di errore statistico è pari a +/-2,2 punti percentuali.
La notizia è stata anticipata oggi dal domenicale «NZZ am Sonntag».
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico