La Svizzera e l’Argentina si affronteranno domenica 12 luglio alle 03:00 nei quarti di finale dei Mondiali di calcio e distano migliaia di chilometri l’una dall’altra. D'altra parte, tra i due Paesi ci sono molti legami in molti ambiti.

Che si tratti di emigrazione, politica, economia o calcio: la Svizzera e l’Argentina hanno molto in comune.

Esiste pure una «Colonia Suiza» Svizzera e Argentina hanno molto più in comune di quanto tu pensi

Emigrazione

Già dalla metà del XVII secolo numerosi svizzeri emigrarono in Argentina. Nel 1856, con la fondazione della località di Esperanza («Speranza») nella provincia di Santa Fe, ebbe inizio una vera e propria ondata di colonizzazione da parte di svizzeri in Argentina, come riporta il Dizionario storico della Svizzera (DSS). All’epoca erano soprattutto i contadini indigenti delle valli montane del Vallese a emigrare.

Ancora oggi, nella suggestiva zona intorno a San Carlos de Bariloche, nelle Ande, è possibile visitare una «Colonia Suiza», con le abitazioni di famiglie provenienti dal Basso Vallese che portano cognomi come Mermoud e Goye. Su Instagram si possono trovare alcune immagini della regione.

Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), alla fine del 2023 l’Argentina ospitava la più grande comunità svizzera dell’America Latina, con circa 15'000 cittadini elvetici.

Secondo i dati della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM), alla fine di maggio di quest’anno in Svizzera vivevano circa 2'000 argentini.

Economia

Secondo il DFAE, l’Argentina è il quarto partner commerciale più importante per la Svizzera e la terza destinazione principale delle esportazioni in America Latina. Nel 2023 la Svizzera ha importato merci per un valore di 1,1 miliardi di franchi, soprattutto metalli preziosi e prodotti agricoli.

Le esportazioni svizzere verso l'Argentina sono ammontate a 684 milioni di franchi e hanno riguardato principalmente prodotti farmaceutici e chimici, macchinari, strumenti di precisione e orologi. Le aziende svizzere impiegavano nel Paese 11'201 persone.

Nel 2019 i Paesi dell’EFTA, di cui fa parte la Svizzera, hanno concluso un accordo con gli Stati del Mercosur, di cui fa parte l’Argentina. Il Consiglio nazionale si è recentemente espresso contro questo accordo. Ora la questione passa al Consiglio degli Stati.

Politica

Secondo il DSS la Costituzione federale svizzera del 1848, con il suo principio fondamentale federalista, ha costituito il modello per la prima Costituzione argentina del 1853.

Nel 1947 l’allora presidente argentino Juan Perón inviò sua moglie Eva in Europa per un tour promozionale a sostegno della sua politica. Il viaggio, che suscitò grande interesse, portò «Evita» Perón, oltre che in Spagna, Italia e Francia, anche in Svizzera.

Nell'agosto 1947, a Berna, il consigliere federale Philipp Etter (al centro a destra) riceve Eva Perón (al centro), detta Evita, moglie del presidente argentino Juan Perón. Keystone

Alla fine degli anni ’80, Eduardo Angeloz, governatore della provincia argentina di Córdoba e discendente di un’famiglia originaria del Cantone di Friburgo, si candidò senza successo alla presidenza argentina.

L’ex consigliere nazionale e consigliere di Stato ginevrino dei Verdi Antonio Hodgers si trasferì in Svizzera dall’Argentina insieme alla madre e alla sorella, dopo che suo padre aveva perso la vita a causa della dittatura militare argentina.

Cultura

Uno degli scrittori di lingua spagnola più famosi, l’argentino Jorge Luis Borges, ha vissuto per anni a Ginevra. L’autore, famoso per i suoi racconti fantastici, è sepolto proprio nella città di Calvino.

La famosa violoncellista argentina Sol Gabetta vive da anni in Svizzera. In Argentina è molto nota la scrittrice Alfonsina Storni, discendente da una famiglia di immigrati ticinesi.

La famosa violoncellista argentina Sol Gabetta vive in Svizzera. Keystone

Scienza

Secondo il DSS il ricercatore svizzero più famoso in Argentina fu lo scienziato Santiago Roth, direttore dell’Istituto Geologico-Topografico di Buenos Aires dal 1908 al 1924.

Dal 1928 al 1934 l’etnologo losannese Alfred Métraux diresse il Seminario di Etnologia dell’Università di Tucumán.

Nel dopoguerra, l’antropologo culturale argentino-svizzero Juan Schobinger suscitò grande scalpore con i suoi studi sulle società precoloniali dell’America Latina.

Calcio

I calciatori argentini hanno giocato più volte in squadre svizzere. In particolare, l’FC Basilea ha ingaggiato più volte dei «gauchos», come Julio Hernán Rossi, Christian Giménez, Franco Costanzo, David Abraham, Matías Delgado e Walter Samuel.

Altri calciatori argentini che hanno giocato o giocano ancora in Svizzera sono, ad esempio, Gonzalo Zárate, Ignacio Aliseda e Milton Valenzuela.

C’erano anche argentini che hanno ottenuto la naturalizzazione, come Néstor Subiat. Dopo la naturalizzazione nel 1993, ha giocato 15 volte con la nazionale svizzera.

E Néstor Clausen, con doppia cittadinanza argentino-svizzera e residente a Ernen (VS), non solo ha giocato per l’FC Sion, ma ha anche allenato questa squadra e il Neuchâtel Xamax. Nel 1986 ha fatto parte della nazionale argentina vincitrice del Mondiale.

Marzo 1998: l'attaccante del GC Néstor Subiat segna un gol di testa in modo spettacolare. Keystone

Nel marzo 2025 Lucas Blondel ha fatto a sorpresa il suo esordio con la Nazionale svizzera. Il figlio dell’ex tennista vodese Jean-Yves Blondel è nato in Argentina, ma possiede anche il passaporto svizzero.

Il 29enne ha disputato in totale quattro partite con la maglia della Nazionale, ma da qualche tempo non rientra più nei piani di Murat Yakin.