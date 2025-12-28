  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo il tentativo fallito La Svizzera espelle un criminale afgano, altri dovrebbero seguire

SDA

28.12.2025 - 13:00

Espellere cittadini afgani non è facile.
Espellere cittadini afgani non è facile.
Keystone

A metà dicembre la Svizzera è riuscita a espellere verso Kabul un criminale afgano, ha indicato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) confermando una notizia pubblicata dal SonntagsBlick.

Keystone-SDA

28.12.2025, 13:00

28.12.2025, 14:03

Dopo un tentativo di rimpatrio fallito lo scorso anno i negoziati di Berna con il governo talebano sembrano quindi dare i loro frutti.

La Svizzera vorrebbe allontanare venti afghani condannati con sentenza definitiva: ma le espulsioni sono difficili, poiché la Confederazione non intrattiene relazioni ufficiali con l'Afghanistan.

Circa un anno fa un tentativo di consegna non era andato in porto: già atterrato a Kabul, l'uomo in questione era dovuto tornare in Svizzera. Per questo motivo in agosto la SEM ha invitato i rappresentanti del governo talebano non ufficiale all'aeroporto di Ginevra per negoziare le future espulsioni. Stando ai funzionari bernesi sono ora in corso i preparativi per ulteriori allontanamenti.

I più letti

Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Rast al comando dopo la prima manche nello slalom di Semmering
A 91 anni è morta Brigitte Bardot, una delle più grandi icone del cinema francese
Eros Ramazzotti sotto accusa, il vicino gli chiede 200mila euro: ecco cos'è successo

Altre notizie

L'omaggio. Lisa Mazzone: «Brélaz è stato una figura fondamentale dei Verdi»

L'omaggioLisa Mazzone: «Brélaz è stato una figura fondamentale dei Verdi»

Aveva 75 anni. Morto l'ex sindaco di Losanna Daniel Brélaz

Aveva 75 anniMorto l'ex sindaco di Losanna Daniel Brélaz

Ricerca scientifica. Bilancio positivo per il ritorno della Svizzera in Horizon Europe

Ricerca scientificaBilancio positivo per il ritorno della Svizzera in Horizon Europe