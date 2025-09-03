  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Nell'estate 2025 dimezzato il numero di fulmini rispetto all'anno prima

SDA

3.9.2025 - 16:18

Il 30 giugno è stato il giorno più intenso.
Il 30 giugno è stato il giorno più intenso.
Keystone

L'estate del 2025 in Svizzera ha fatto registrare poco più della metà di fulmini rispetto al 2024, 182'000 contro 320'000. Il dato è il più basso degli ultimi cinque anni. Lo riporta MeteoNews in una nota.

Keystone-SDA

03.09.2025, 16:18

03.09.2025, 16:24

La ragione di questa diminuzione è da ricercarsi in una situazione meteorologica particolarmente stabile, ma MeteoNews, contattata da Keystone-ATS, osserva come grandi fluttuazioni da un anno all'altro siano normali e che non si sta delineando nessuna tendenza particolare.

In particolare durante tutto il mese d'agosto si sono registrati meno fulmini che il solo 12 agosto 2024, giorno delle gravi intemperie che avevano colpito soprattutto Brienz (BE). Per quanto riguarda la distribuzione geografica, i due cantoni più interesati sono Berna con quasi 23'400 lampi e i Grigioni (circa 21'300). Questi sono i due cantoni più grandi e quelli con il maggior numero di giorni di temporale, 44 rispettivamente 42.

Il mese di giugno è stato il più interessato dal fenomeno, con quasi 93'000 fulmini, quasi 19'400 dei quali il solo 30 del mese, massimo annuale.

Analizzando invece la densità, emerge come le regioni più colpite, e in cui i temporali sono stati più frequenti, siano la Svizzera centrale, orientale e nord-orientale, guidate da Appenzello Interno (16 fulmini per chilometro quadrato) e Nidvaldo (11,9).

I più letti

Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Trump si rifà vivo dopo alcuni giorni con una curiosa conferenza stampa: ecco di cosa ha parlato
Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate mamme
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame

Altre notizie

Dopo la frana. A Blatten sono i pericoli naturali il maggiore fattore di incertezza per il futuro

Dopo la franaA Blatten sono i pericoli naturali il maggiore fattore di incertezza per il futuro

Svizzera sotto la lente. I media stranieri sui disordini di Losanna? Titoli come «Zona di guerra» o «Campo di battaglia»

Svizzera sotto la lenteI media stranieri sui disordini di Losanna? Titoli come «Zona di guerra» o «Campo di battaglia»

Svizzera. «Sì» del Governo alle zone 30 km/h sulle strade principali, ma ad alcune condizioni

Svizzera«Sì» del Governo alle zone 30 km/h sulle strade principali, ma ad alcune condizioni