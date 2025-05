La popolazione elvetica ha già consumato le risorse naturali di quest'anno. Keystone

La Svizzera ha già raggiunto oggi l'overshoot day (letteralmente il giorno del superamento), ossia il giorno in cui la popolazione elvetica ha consumato più risorse naturali di quante la Terra possa rinnovare in un anno.

Keystone-SDA SDA

Quest'anno la giornata cade «ben 20 giorni prima rispetto al 2024», quindi da oggi i confederati vivono «a credito» delle generazioni future. Se tutti gli abitanti del pianeta vivessero come gli svizzeri, sarebbero necessari 2,9 pianeti, indica il movimento #MoveTheDate Switzerland (posticipa la data Svizzera) in un comunicato odierno.

La popolazione svizzera ha un'impronta ecologica tra le più alte al mondo. Secondo il movimento, ciò deriva dal comportamento in materia di mobilità (voli), abitazione (energia per il riscaldamento), alimentazione (elevato consumo di prodotti animali e di alimenti importati) e consumi (beni importati come dispositivi elettronici e capi di abbigliamento che vengono usati e gettati velocemente).

L'impegno individuale rimane importante, ma può ridurre solo il 20% circa dell'impatto sul clima e sulle risorse. Il restante 80% dipende dalle condizioni quadro politiche e dalle decisioni di investimento in ambiti sistemici come l'energia, la mobilità, l'alimentazione e l'economia circolare, afferma #MoveTheDate.

Il movimento oggi lancia una campagna di sensibilizzazione. Una Terra esaurita ha bisogno di «un tempo di meritato riposo e svago». Per illustrare il suo proposito, tra le altre cose #MoveTheDate pubblica immagini, a mo' di cartolina, di cinque sorprendenti motivi di vacanza in cui il pianeta si riprende in luoghi iconici della Svizzera, dal Grossmünster di Zurigo al Jet d'eau di Ginevra.