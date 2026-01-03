  1. Clienti privati
Venezuela sotto attacco Trump cattura Maduro, la Svizzera invita al rispetto del diritto internazionale

SDA

3.1.2026 - 13:50

Il capo della comunicazione del DFAE, Nicolas Bideau
Il capo della comunicazione del DFAE, Nicolas Bideau
Keystone

In seguito all'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, la Svizzera invita alla distensione, alla moderazione e al rispetto del diritto internazionale.

Keystone-SDA

03.01.2026, 13:50

03.01.2026, 13:58

Venezuela sotto attacco. Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro, che, con la moglie, «è stato portato fuori dal Paese»

Venezuela sotto attaccoTrump attacca il Venezuela e cattura Maduro, che, con la moglie, «è stato portato fuori dal Paese»

Al momento il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non dispone di informazioni su cittadini svizzeri colpiti.

Il rispetto del diritto internazionale comprende anche il rispetto del divieto di ricorso alla forza sancito dal diritto internazionale e dell'integrità territoriale degli Stati sovrani, ha scritto oggi il capo della comunicazione del DFAE, Nicolas Bideau, sulla piattaforma X.

L'ambasciata svizzera in Venezuela sta monitorando attentamente la situazione, si legge nel post. Anche l'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, aveva già espresso un parere simile a quello di Bideau.

Trump prende Maduro. Ecco le principali controversie tra Stati Uniti e Venezuela

Trump prende MaduroEcco le principali controversie tra Stati Uniti e Venezuela

Nella notte tra venerdì e sabato (ora locale), gli Stati Uniti hanno attaccato obiettivi in Venezuela e, secondo quanto affermato dal presidente Donald Trump, hanno anche catturato il leader Nicolas Maduro e lo hanno portato fuori dal Paese. Stando a quanto riportato, gli attacchi aerei hanno preso di mira principalmente basi militari, aeroporti, impianti di comunicazione e porti.

Operazione spettacolare a Caracas, Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro

Operazione spettacolare a Caracas, Trump attacca il Venezuela e cattura Maduro

Dopo settimane di tensioni, nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela sferrando un raid areo sulla capitale Caracas, culminato con la cattura di Maduro che, insieme alla moglie, «sono stati portati fuori dal Paese».

03.01.2026

Intanto, secondo quanto riportato dai media americani, citando la ministra della Giustizia Usa, Pam Bondi, Maduro e sua moglie sono stati incriminati a New York.

«Nicolas Maduro e sua moglie sono stati incriminati al Southern District di New York. (...) Maduro è accusato di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e ordini esplosivi contro gli Stati Uniti. Presto dovranno affrontare la forza della giustizia americana sul suolo americano e nei tribunali americani», ha affermato Bondi su X.

Trump prende Maduro. Ecco le principali controversie tra Stati Uniti e Venezuela

Trump prende MaduroEcco le principali controversie tra Stati Uniti e Venezuela

