Geopolitica Svizzera invitata ad aderire al «Consiglio di pace» di Donald Trump

SDA

20.1.2026 - 10:15

Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Keystone

La Svizzera è stata invitata ad aderire al «Consiglio di pace» del presidente americano Donald Trump.

Keystone-SDA

20.01.2026, 10:15

La proposta è giunta lo scorso fine settimana, ha indicato oggi a Keystone-ATS Nicolas Bideau, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli esteri (DFAE).

«La Svizzera sta attualmente esaminando i dettagli della carta e discutendo con le parti interessate, compresi gli Stati Uniti», ha aggiunto a Davos, a margine del Forum economico mondiale (WEF).

Berna non ha invece ricevuto l'invito alla riunione che Trump intende organizzare questa settimana con le «diverse parti» nella località grigionese sul tema della Groenlandia.

