  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Mattone sempre più caro, i prezzi effettivi delle case sono aumentate del 6% in un anno

SDA

12.1.2026 - 18:00

I prezzi immobiliari continuano a lievitare.
I prezzi immobiliari continuano a lievitare.
Keystone

Il mattone è sempre più caro in Svizzera: nel quarto trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono saliti dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati dell'1,2%.

Keystone-SDA

12.01.2026, 18:00

12.01.2026, 18:31

Su base annua si registra rispettivamente +5,7% e +3,8%, emerge dall'indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.

«A differenza del mercato degli alloggi in locazione, dove la crescita dei prezzi degli affitti si è recentemente attenuata a causa del calo dell'immigrazione, la dinamica dei prezzi nel mercato delle abitazioni di proprietà, fortemente influenzato dalla domanda interna, rimane persistentemente elevata», afferma Fredy Hasenmaile, capo-economista dell'istituto cooperativo, citato in un comunicato odierno.

La ripartizione dell'andamento dei prezzi per tipologia di comune mostra che i prezzi delle case sono aumentati maggiormente nei centri (+5,4%) e nei comuni turistici (+5,3%) nell'arco di un anno. E anche per gli appartamenti spiccano i comuni maggiormente orientati al turismo (+4,6%).

La crescita dei prezzi immobiliari è un fenomeno che prosegue negli anni: basti pensare che nell'ultimo lustro l'incremento del costo di acquisto di una casa è stato del 6,2% all'anno in Svizzera. Per gli appartamenti l'aumento è del 5,2%.

I più letti

L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Londra mette in guardia dai viaggi in Svizzera: «Ecco a cosa fare attenzione»
Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri
Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale
Fabio Capello attacca la categoria arbitrale: «Sono un mafia»

Altre notizie

Previdenza e investimenti. Rendimento positivo per le casse pensioni svizzere nel 2025

Previdenza e investimentiRendimento positivo per le casse pensioni svizzere nel 2025

Lascia Steckborn. Bernina sposta la produzione in Thailandia: «Pesa il franco forte»

Lascia SteckbornBernina sposta la produzione in Thailandia: «Pesa il franco forte»

.Banche scommettono sul calo. L'entusiasmo per gli investimenti sostenibili si sta raffreddando in Svizzera

.Banche scommettono sul caloL'entusiasmo per gli investimenti sostenibili si sta raffreddando in Svizzera