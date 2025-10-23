  1. Clienti privati
Svizzera La Confederazione stanzia due milioni per l'aiuto umanitario a Gaza

SDA

23.10.2025 - 11:07

Il consigliere federale Ignazio Cassis (a sinistra) e il ministro degli esteri della Giordania Ayman Safadi
Il consigliere federale Ignazio Cassis (a sinistra) e il ministro degli esteri della Giordania Ayman Safadi
Keystone

La Svizzera stanzia due milioni di franchi per gli aiuti umanitari a Gaza, nuovamente possibili dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.

Keystone-SDA

23.10.2025, 11:07

23.10.2025, 11:11

Lo ha annunciato oggi il consigliere federale Ignazio Cassis all'indomani del suo incontro con il suo omologo giordano Ayman Safadi avvenuto ieri sera.

Il sostegno, proveniente dal fondo per gli aiuti umanitari d'emergenza, sarà immediato e non deve passare dal Parlamento, ha dichiarato oggi il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Comprende beni umanitari che giungono dalla Svizzera e sarà attuato dall'Unicef.

Gli aiuti più in linea con il piano di pace del presidente statunitense Donald Trump dovrebbero essere sbloccati entro la fine dell'anno, un punto che Cassis ha affrontato ieri con Ayman Safadi.

Il responsabile del DFAE vede due modi per fornire aiuti a lungo termine: un sostegno delle agenzie Onu o una cooperazione bilaterale attraverso altri Paesi della regione.

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Medio Oriente. Ecco perché i prossimi passi verso una pace duratura a Gaza saranno i più difficili

Medio OrienteEcco perché i prossimi passi verso una pace duratura a Gaza saranno i più difficili

Svizzera. La Catena Solidarietà raccoglie oltre 4,5 milioni per Gaza

SvizzeraLa Catena Solidarietà raccoglie oltre 4,5 milioni per Gaza

Medio Oriente. Il segretario di Stato USA Rubio domani sarà in Israele, mentre venerdì vedrà Netanyahu

Medio OrienteIl segretario di Stato USA Rubio domani sarà in Israele, mentre venerdì vedrà Netanyahu

«Silver economy». La popolazione invecchia sempre di più: una sfida, ma anche un'opportunità per gli assicuratori

«Silver economy»La popolazione invecchia sempre di più: una sfida, ma anche un'opportunità per gli assicuratori

Ecco il progetto. L'IA arriva in corsia: a Zurigo aiuta i medici contro la burocrazia

Ecco il progettoL'IA arriva in corsia: a Zurigo aiuta i medici contro la burocrazia

Con un programma modificato. Circa sessanta atleti iniziano lunedì la scuola reclute per sportivi d'élite

Con un programma modificatoCirca sessanta atleti iniziano lunedì la scuola reclute per sportivi d'élite