Canto tipico delle Alpi La Svizzera vuole che lo jodel entri nel patrimonio immateriale dell'UNESCO

SDA

8.12.2025 - 10:14

Lo jodel è un simbolo delle tradizioni elvetiche.
Lo jodel è un simbolo delle tradizioni elvetiche.
Keystone

La Svizzera vuole fare iscrivere lo jodel nel patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Lo scopo è promuovere e preservare il canto tipico delle Alpi, divenuto nel tempo simbolo delle tradizioni elvetiche.

Keystone-SDA

08.12.2025, 10:14

08.12.2025, 10:15

L'Unesco esamina questa settimana le candidature di diversi Paesi, fra le quali appunto quella depositata nel 2024 dalla Confederazione. Lo jodel è praticato anche in Austria e Germania, ma se nel 2020 la Svizzera si è alleata con la Francia per far riconoscere la tradizione orologiera dell'Arco giurassiano, questa volta ha deciso di agire da sola.

In Svizzera si contano 780 club dedicati allo jodel e secondo Markus Egli, capo della corale del club Bürgerturner-Jodler di Lucerna, la candidatura è un buon modo per assicurarsi nuove leve. «È importante per il futuro», ha detto.

«Questo canto fa parte della nostra cultura e dell'identità svizzera», ha detto, spiegando che secondo la tradizione, il tipico modo di cantare era in origine «un modo di comunicare fra una montagna e l'altra».

Le vere origini del canto, la cui tecnica prevede un'alternanza di voce di petto e voce di testa, è piuttosto fumosa, secondo Julien Vuilleumier, dell'Ufficio federale della cultura (UFC): «lo jodel come lo conosciamo oggi è stato codificato nel XIX e nel XX secolo per integrarsi nei cani popolari», con «ispirazioni incrociate» fra le montagne tirolesi (Austria e Italia), del sud della Germania e, appunto, della Svizzera. Con le ondate migratorie, è andato anche a unirsi al folk americano.

La Svizzera vanta già diverse tradizioni iscritte all'Unesco. Oltre all'alpinismo e alla processione della Settimana Santa a Mendrisio, vi si trovano anche la Fête des vignerons di Vevey (VD), il carnevale di Basilea, la gestione delle valanghe, la costruzione dei muri a secco, la meccanica orologiera, la stagione alpestre e l'irrigazione tradizionale.

