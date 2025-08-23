  1. Clienti privati
Votazione 28 settembre Gli svizzeri all'estero dicono di «sì» all'identità elettronica

SDA

23.8.2025 - 19:55

Il Consiglio degli Svizzeri all'estero dice sì all'identità elettronica
Il Consiglio degli Svizzeri all'estero dice sì all'identità elettronica
Keystone

Il Consiglio degli Svizzeri all'estero, riunitosi oggi a Berna, ha approvato una risoluzione a favore della nuova legge sull'identità elettronica (Id-e), in votazione il 28 settembre.

Keystone-SDA

23.08.2025, 19:55

23.08.2025, 19:56

L'organismo, che rappresenta oltre 826'000 cittadini elvetici residenti fuori dai confini nazionali, sottolinea come l'Id-e sia fondamentale per semplificare l'accesso ai servizi amministrativi, spesso ostacolato da distanza geografica, fusi orari e burocrazia.

Secondo il Consiglio, la creazione di un'identità digitale statale è un passo chiave per sviluppare l'e-government e aprire la strada a nuove forme di partecipazione politica, come il voto elettronico e la raccolta online di firme per iniziative e referendum. Tali strumenti permetterebbero agli espatriati di esercitare i propri diritti politici in maniera più semplice, sicura e moderna.

Alla prima seduta della nuova legislatura hanno preso parte oltre cento delegati provenienti da tutto il mondo, accolti dalla presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker. Dei 120 membri del Consiglio, 71 sono di nuova nomina.

