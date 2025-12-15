  1. Clienti privati
Ecco i dati Gli svizzeri spendono sempre di più, ma la crescita sta rallentando

SDA

15.12.2025 - 19:01

La crescita della spesa ha rallentato.
Keystone

Gli Svizzeri spendono di più, ma il ritmo di crescita rallenta: in novembre l'indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carte dei suoi 2,4 milioni di clienti è salito dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Si tratta del 15esimo incremento consecutivo, ma la progressione è inferiore a quella di ottobre (+1,6%) e settembre (+1,2%).

La difficile situazione economica, che nel terzo trimestre ha portato a un calo sostanziale della performance economica elvetica, non ha lasciato finora tracce significative nel comportamento dei consumatori, commentano gli esperti di PostFinance. I consumi privati continuano quindi a rappresentare un pilastro fondamentale dell'economia, attenuando l'impatto del rallentamento congiunturale.

