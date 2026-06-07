Sondaggio Gli svizzeri temono un futuro senza corrente e guardano al nucleare

L'energia proveniente esclusivamente dall'acqua, dal sole e dal vento non è in grado di garantire che la Svizzera disponga di un approvvigionamento elettrico sufficiente a lungo termine. È l'opinione della maggioranza degli svizzeri, secondo un sondaggio pubblicato oggi dalla SonntagsZeitung.