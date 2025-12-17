  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sondaggio Gli svizzeri vogliono viaggiare di più e in prima fila ci sono gli Zoomer

SDA

17.12.2025 - 16:01

La voglia di mare è sempre tanta.
La voglia di mare è sempre tanta.
Keystone

Fra gli svizzeri cresce la voglia di nuovi orizzonti: in media vengono pianificati 2,16 viaggi internazionali per il 2026, un dato in aumento rispetto alla media di 1,86 rilevata l'anno in corso.

Keystone-SDA

17.12.2025, 16:01

17.12.2025, 16:11

È quanto emerge da un sondaggio commissionato dall'operatore Dertour Suisse.

L'88% della popolazione ha in programma almeno uno spostamento per vacanza nel corso dei prossimi dodici mesi, mentre solo il 12% rimarrà a casa.

Nel dettaglio, un terzo degli svizzeri prevede due viaggi, il 13% si prepara per tre, e l'11% arriva a programmarne da quattro a cinque. C'è anche un 4% di instancabili viaggiatori che ambiscono a sei o più esperienze di ferie. Mentre circa un quarto delle persone (22%) ha già prenotato, due terzi stanno ancora pianificando.

Per quanto riguarda il tipo di vacanza preferito, le città d'arte si confermano in testa con il 53% delle preferenze, seguite da vicino dalle vacanze al mare (49%). Sul gradino più basso del podio si posizionano le vacanze attive (33%), come quelle dedicate a trekking o cicloturismo.

L'analisi rivela una divergenza tra i generi: gli uomini mostrano una maggiore propensione per le vacanze attive (36% contro il 30% delle donne), mentre la popolarità di città e mare si distribuisce in modo uniforme.

Budget invariato rispetto a un anno fa

Sul fronte della spesa, quasi la metà degli intervistati (49%) mantiene il budget invariato rispetto al 2025. Una fetta consistente (32%) prevede però di spendere di più, con un 10% che pianifica un budget «molto più alto». All'estremo opposto, il 19% intende ridurre la spesa.

Il dato forse più interessante emerge dall'analisi per fasce d'età: la generazione Z (nati tra il 1994 e il 2010) si distingue per ottimismo, con il 41% che vuole investire di più in viaggi. Seguono i Millennial (38%). Le generazioni più mature, la generazione X (25%) e i Baby Boomer (24%), mostrano invece una maggiore cautela finanziaria.

Il sondaggio è stato condotto online dall'istituto demoscopico Marketagent tra il 25 novembre e il 4 dicembre su un campione di 1001 persone di età compresa tra i 14 e i 75 anni, rappresentativo della popolazione elvetica.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Una Jaguar sfonda una vetrata e finisce dentro una piscina coperta, ecco il video
Mezzo milione di mail in una notte verso le Camere federali, la società civile è furiosa
Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»

Altre notizie

Ecco perché. Tesla rischia la sospensione delle vendite in California

Ecco perchéTesla rischia la sospensione delle vendite in California

Il PIL salirà dell'1,0%. Gli economisti: «La crescita svizzera nel 2026 sarà moderata»

Il PIL salirà dell'1,0%Gli economisti: «La crescita svizzera nel 2026 sarà moderata»

Svizzera. La Tesla Model Y è l'e-car più venduta, ma gli altri marchi recuperano

SvizzeraLa Tesla Model Y è l'e-car più venduta, ma gli altri marchi recuperano