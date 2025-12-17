La voglia di mare è sempre tanta. Keystone

Fra gli svizzeri cresce la voglia di nuovi orizzonti: in media vengono pianificati 2,16 viaggi internazionali per il 2026, un dato in aumento rispetto alla media di 1,86 rilevata l'anno in corso.

Keystone-SDA SDA

È quanto emerge da un sondaggio commissionato dall'operatore Dertour Suisse.

L'88% della popolazione ha in programma almeno uno spostamento per vacanza nel corso dei prossimi dodici mesi, mentre solo il 12% rimarrà a casa.

Nel dettaglio, un terzo degli svizzeri prevede due viaggi, il 13% si prepara per tre, e l'11% arriva a programmarne da quattro a cinque. C'è anche un 4% di instancabili viaggiatori che ambiscono a sei o più esperienze di ferie. Mentre circa un quarto delle persone (22%) ha già prenotato, due terzi stanno ancora pianificando.

Per quanto riguarda il tipo di vacanza preferito, le città d'arte si confermano in testa con il 53% delle preferenze, seguite da vicino dalle vacanze al mare (49%). Sul gradino più basso del podio si posizionano le vacanze attive (33%), come quelle dedicate a trekking o cicloturismo.

L'analisi rivela una divergenza tra i generi: gli uomini mostrano una maggiore propensione per le vacanze attive (36% contro il 30% delle donne), mentre la popolarità di città e mare si distribuisce in modo uniforme.

Budget invariato rispetto a un anno fa

Sul fronte della spesa, quasi la metà degli intervistati (49%) mantiene il budget invariato rispetto al 2025. Una fetta consistente (32%) prevede però di spendere di più, con un 10% che pianifica un budget «molto più alto». All'estremo opposto, il 19% intende ridurre la spesa.

Il dato forse più interessante emerge dall'analisi per fasce d'età: la generazione Z (nati tra il 1994 e il 2010) si distingue per ottimismo, con il 41% che vuole investire di più in viaggi. Seguono i Millennial (38%). Le generazioni più mature, la generazione X (25%) e i Baby Boomer (24%), mostrano invece una maggiore cautela finanziaria.

Il sondaggio è stato condotto online dall'istituto demoscopico Marketagent tra il 25 novembre e il 4 dicembre su un campione di 1001 persone di età compresa tra i 14 e i 75 anni, rappresentativo della popolazione elvetica.