Swiss annulla il volo Zurigo-Beirut previsto per domani Keystone

Swiss ha cancellato per ragioni di sicurezza il volo Zurigo-Beirut (e ritorno) previsto per mercoledì. In un comunicato pubblicato in serata la compagnia aerea afferma di essere al lavoro per trovare soluzioni alternative per i passeggeri interessati.

Il prossimo volo Swiss per Beirut (da Zurigo) è previsto per sabato 6 gennaio. Altri voli sono programmati fino al 13 gennaio, dopodiché la compagnia non opererà collegamenti voli durante l'orario invernale (fino al 22 marzo).

ats