Swiss non volerà da e per Tel Aviv fino a domenica 11 maggio. Keystone

Swiss cancella i voli da e per Tel Aviv fino a domenica prossima. Il motivo è l'attuale situazione in Medio Oriente. Le milizie Houthi in Yemen, infatti, hanno colpito per la prima volta l'area intorno all'aeroporto internazionale Ben Gurion con un attacco missilistico.

Keystone-SDA SDA

I passeggeri interessati saranno informati e avvisati in caso siano disponibili voli alternativi, ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato.

Swiss, inoltre, offrirà ai propri clienti il completo rimborso del biglietto oppure una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi qualora si decida di optare per un futuro volo verso Tel Aviv.

Domenica, proprio nella capitale israeliana, otto persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico proveniente dallo Yemen. La milizia yemenita Houthi ha rivendicato la responsabilità dell'aggressione. In seguito all'attacco, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato un controffensiva molto più dura.