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Nessun licenziamento Swiss elimina le eccedenze di personale con 300 uscite volontarie

SDA

6.5.2026 - 17:02

Gli incentivi hanno avuto effetto.
Gli incentivi hanno avuto effetto.
Keystone

Swiss ha eliminato le proprie eccedenze di personale di cabina ricorrendo esclusivamente a partenze volontarie.

Keystone-SDA

06.05.2026, 17:02

06.05.2026, 17:26

L'esubero di circa 300 dipendenti è stato assorbito senza alcun licenziamento, ha indicato all'agenzia Awp il responsabile delle finanze Dennis Weber, a margine della conferenza stampa a Kloten di presentazione dei risultati trimestrali.

I lavoratori che hanno accettato di risolvere consensualmente il rapporto di impiego entro fine aprile hanno ricevuto un'indennità forfettaria di 15'000 franchi (per un'attività al 100%), a condizione che lasciassero l'impresa entro agosto 2026. Il programma è ora concluso e non verranno più offerti incentivi economici.

I motivi del taglio

La causa dell'eccedenza risiedeva nei piani di capacità inizialmente più elevati, poi ridimensionati per la carenza di motori e di piloti.

Il CEO Jens Fehlinger ha spiegato che i propulsori richiedono una manutenzione molto più onerosa del previsto, costringendo Swiss a tenere a terra diversi aerei e a ricorrere al cosiddetto «wet lease», ovvero il noleggio di velivoli con equipaggio da altre compagnie, una pratica che si intende ridurre.

Anche la carenza di aviatori, seppur in miglioramento, non è ancora risolta: la formazione dei nuovi assunti assorbe notevoli risorse operative, limitando la capacità di volo, ha fatto sapere la dirigenza.

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