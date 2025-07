Swiss tornerà a coprire due tratte non percorse nelle ultime settimane. sda

Swiss ha fissato le date per la ripresa dei collegamenti aerei verso Tel Aviv e Beirut, interrotti vista la situazione tesa in Medio Oriente. Per quanto riguarda la città israeliana, i voli ripartiranno dal 29 settembre, mentre la tratta verso la capitale libanese tornerà ad essere assicurata dal 3 agosto.

Keystone-SDA SDA

Lo ha comunicato oggi il vettore stesso. I voli per Tel Aviv erano stati sospesi a metà dello scorso mese di giugno come misura di sicurezza sulla scia del conflitto fra Israele e Iran.

Inizialmente, Swiss aveva fatto sapere che l'interruzione sarebbe durata fino alla fine di ottobre. «A seguito di una nuova analisi della situazione, una ripresa anticipata è stata giudicata possibile», spiega però la filiale di Lufthansa.

I collegamenti in direzione di Beirut erano invece stati sospesi fino al termine del mese di luglio. Come previsto, Swiss intende tornare ad effettuarli con l'inizio di agosto.