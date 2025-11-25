SvizzeraLa situazione finanziaria di Swissmedic peggiora, tagliati 45 posti di lavoro
SDA
25.11.2025 - 11:12
La situazione finanziaria dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) è peggiorata nel 2024 e per il futuro non si profilano miglioramenti. Per tornare nelle cifre nere nei prossimi due anni saranno tagliati circa 45 posti a tempo pieno.
Keystone-SDA
25.11.2025, 11:12
25.11.2025, 11:15
SDA
«I posti di lavoro (saranno) ridotti con la massima sostenibilità sociale possibile e con misure di attenuazione», assicura Swissmedic in un comunicato diramato stamani.
Sul fronte delle uscite l'istituto prevede pure di ridurre di almeno sei milioni di franchi i costi per beni e servizi. Su quello delle entrate Swissmedic punta invece sull'adeguamento degli emolumenti al rincaro, sull'introduzione di un emolumento forfettario per la registrazione dei dispositivi medici e sull'introduzione di una tassa di sorveglianza sui dispositivi medici.