Svizzera La situazione finanziaria di Swissmedic peggiora, tagliati 45 posti di lavoro

SDA

25.11.2025 - 11:12

Dopo quello del 2024, si profilano disavanzi anche per i prossimi anni.
Dopo quello del 2024, si profilano disavanzi anche per i prossimi anni.
Keystone

La situazione finanziaria dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) è peggiorata nel 2024 e per il futuro non si profilano miglioramenti. Per tornare nelle cifre nere nei prossimi due anni saranno tagliati circa 45 posti a tempo pieno.

Keystone-SDA

25.11.2025, 11:12

25.11.2025, 11:15

«I posti di lavoro (saranno) ridotti con la massima sostenibilità sociale possibile e con misure di attenuazione», assicura Swissmedic in un comunicato diramato stamani.

Sul fronte delle uscite l'istituto prevede pure di ridurre di almeno sei milioni di franchi i costi per beni e servizi. Su quello delle entrate Swissmedic punta invece sull'adeguamento degli emolumenti al rincaro, sull'introduzione di un emolumento forfettario per la registrazione dei dispositivi medici e sull'introduzione di una tassa di sorveglianza sui dispositivi medici.

