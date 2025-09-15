  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Swissmint Una serie di tre monete per celebrare l'aviazione svizzera

SDA

15.9.2025 - 10:00

Il lato dritto della moneta con le mongolfiere di fronte alle montagne.
Il lato dritto della moneta con le mongolfiere di fronte alle montagne.
Keystone

Una serie di tre monete che celebrano l'aviazione svizzera. L'ha coniata Swissmint, la prima sarà disponibile dal 18 settembre sul negozio online della Zecca federale, annuncia questa in un comunicato odierno, ed è dedicata ai «Pionieri dell'aviazione svizzera».

Keystone-SDA

15.09.2025, 10:00

15.09.2025, 10:03

Si tratta di una moneta d'argento puro al 99,9%, del valore nominale di 20 franchi, ha un peso di 20 grammi e un diametro di 33 millimetri. La tiratura è limitata a 7500 pezzi nella qualità «non messa in circolazione» (prezzo di emissione 25 franchi), e a 3500 pezzi nella qualità «fondo specchio» (prezzo di emissione 79 franchi).

Il dritto della moneta è dedicato ai primi voli in pallone aerostatico, in particolare alla fondazione della Compagnia aeronautica svizzera, avvenuta nel 1897. Sullo sfondo della regione del Saanenland e delle montagne Gummfluh, La Videmanette e Rüeblihorn, si vedono quattro mongolfiere, accompagnate dalla scritta in tedesco «Pioniere der Schweizer Luftfahrt» (letteralmente «Pionieri dell'aviazione svizzera"). Sul rovescio compaiono un'elica che rappresenta l'evoluzione tecnica, la scritta «CONFOEDERATIO HELVETICA 2025», il valore di 20 franchi e una B per la città di Berna.

I più letti

Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
A stagione iniziata queste stelle del calcio non hanno ancora un contratto
Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!
Pfister avverte: «La Svizzera non sarebbe riuscita ad abbattere i droni russi»
Carlos Alcaraz ha trovato l'amore? Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

Altre notizie

Nuovo record. Oltre il 98% dei civilisti ha completato tutti i giorni di servizio in Svizzera

Nuovo recordOltre il 98% dei civilisti ha completato tutti i giorni di servizio in Svizzera

Sessione. Alle Camere si discute di fiscalità e matrimonio, migrazione e riciclaggio

SessioneAlle Camere si discute di fiscalità e matrimonio, migrazione e riciclaggio

Manifestazioni culturali. Le Giornate del patrimonio attirano 43'000 persone in Svizzera

Manifestazioni culturaliLe Giornate del patrimonio attirano 43'000 persone in Svizzera