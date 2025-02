I manifestanti oggi nella località svittese. Keystone

Circa 200 persone sono scese in piazza oggi a Einsiedeln (SZ) per manifestare «contro la destra» in generale e contro la politica tedesca Alice Weidel, candidata in Germania alla cancelleria per il partito Alternative für Deutschland (AfD), residente nella località.

L'AfD è classificata come estremista di destra dall'Ufficio tedesco per la protezione della Costituzione.

Una contromanifestazione, lanciata dall'organizzazione «Mass-Voll», è stata dispersa dalla polizia.

Alice Weidel, 46 anni, vive ad Einsiedeln con la sua compagna e i due figli dal 2018, anche se in base alle sue dichiarazione la sua residenza principale è in Germania, a Überlingen.