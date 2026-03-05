La zona nella quale sarà ubicato il nuovo centro federale d'asilo. Sullo sfondo l'ex campeggio di Buosingen (SZ) Keystone

Il previsto centro federale d'asilo di Buosingen nel comune svittese di Arth diventa concreto. Dopo un mandato di studio, la Confederazione ha selezionato un progetto che dovrà essere sviluppato in un progetto di costruzione.

La giuria ha scelto il progetto dello studio d'architettura Ruprecht Architekten GmbH di Zurigo. In totale cinque team di progettisti generali hanno presentato delle proposte, hanno indicato oggi in una nota congiunta l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

La SEM intende ospitare nel nuovo centro d'asilo, sul terreno dell'ex campeggio di Buosingen, fino a 170 richiedenti asilo che devono lasciare il Paese. L'annuncio arriva dopo l'abbandono di un altro progetto per un centro federale da 340 posti destinati a coprire la regione Svizzera centrale/Ticino.

L'area in questione fa parte dei paesaggi protetti dalla Confederazione. Per questo motivo il progetto edilizio previsto non deve compromettere, o solo in misura minima, gli obiettivi di tutela, come aveva stabilito l'UFCL nel bando del mandato di studio.

Secondo l'ufficio federale, ora è stata trovata una soluzione di questo tipo. Il progetto edilizio «Weiler» della Ruprecht Architekten GmbH «si integra in maniera convincente nel contesto circostante». L'architettura è «sobria» e «si sposa bene con il luogo». Inoltre gli spazi abitativi previsti sono «adatti alla vita quotidiana», viene ancora precisato.

Ruprecht Architekten deve ora sviluppare la propria proposta in un progetto di costruzione. La procedura di approvazione dei piani dovrebbe essere avviata nel 2027. La messa in esercizio del centro federale d'asilo è prevista per il 2031.