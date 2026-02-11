  1. Clienti privati
Dopo Crans-Montana Nel Canton Svitto controllata la sicurezza antincendio dei bar

SDA

11.2.2026 - 11:04

Il direttore del Dipartimento della sicurezza Xaver Schuler. (Immagine d'archivio).
Keystone

Nel canton Svitto è stata analizzata la sicurezza antincendio di tutti i bar somiglianti a «Le Constellation» di Crans-Montana (VS). La misura è stata decisa dopo il devastante incendio di Capodanno, ha spiegato il Consiglio di Stato.

Keystone-SDA

11.02.2026, 11:06

I controlli sono stati completati, ha detto il direttore del Dipartimento della sicurezza Xaver Schuler (UDC) oggi al Gran Consiglio. Il consigliere di Stato è stato confrontato più volte con l'argomento sicurezza antincendio durante l'ora delle domande.

Secondo Schuler, nel canton Svitto esistono dieci esercizi comparabili con «Le Constellation». Tre di questi non sono operativi e ne sono quindi stati controllati sette. Durante le analisi sono state riscontrate anche delle mancanze.

Non sono però stati constatati difetti strutturali, ha spiegato il democentrista. Nella maggioranza dei casi si trattava di uscite di sicurezza ostruite da oggetti o segnaletica d'emergenza non illuminata.

