Svitto continuerà ad essere in mano borghese. Keystone

Le sette poltrone del governo svittese restano interamente in mano «borghese»: tutti i consiglieri di Stato uscenti – 3 dell'UDC, 2 del PLR e 2 del Centro – sono stati riconfermati oggi alle urne.

Damian Meier (PLR) ha conquistato 38'103 voti, seguito da André Rüegsegger (UDC, 37'989), Petra Steimen-Rickenbacher (PLR, 37'698), Herbert Huwiler (UDC, 37'183) Sandro Patierno (Centro, 36'295), Michael Stähli (Centro, 36'217) e Xaver Schuler (UDC, 36'026). La maggioranza assoluta era di 21'047 voti.

Non hanno avuto alcuna chance l'agricoltore 62enne senza partito Peter Abegg (17'880) – che si candidava per la terza volta a un seggio in governo e che si è fatto conoscere per le sue posizioni critiche nei confronti delle misure anti-pandemia – e il 33enne socialista Jonathan Prelicz (17'253), attuale presidente del Gran consiglio. Quarto partito a livello cantonale, il PS puntava a riconquistare il seggio perso nel 2012 dopo 68 anni di presenza ininterrotta in governo.

Da notare che d'ora in poi per le elezioni nel governo svittese (con il sistema maggioritario) viene utilizzata un'unica scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, mentre in precedenza i partiti presentavano i propri candidati su liste diverse.

La partecipazione al voto è stata del 54,40%.

rl, ats