La prima vittima identificata è Emanuele Galeppini, 16enne italiano talento del golf

Emanuele Galeppini è morto nell'incendio fatale a Crans-Montana. Instagram/@federazioneitalianagolf

Anche il golfista sedicenne Emanuele Galeppini è morto nell'incendio di un bar a Crans-Montana. L'adolescente viveva a Dubai ed era considerato un grande talento del golf junior internazionale.

Il golfista sedicenne Emanuele Galeppini è morto in seguito all'incendio di Crans-Montana.

L'adolescente viveva con la famiglia a Dubai ed era attivo nel circuito golf juniores internazionale.

Il rogo ha provocato almeno 40 vittime e oltre 100 feriti. Mostra di più

Il golfista sedicenne Emanuele Galeppini è tra le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

L'adolescente è morto nel rogo scoppiato in un bar della località turistica vallesana la notte di Capodanno. In totale, almeno 40 persone hanno perso la vita e più di 100 sono rimaste ferite.

Galeppini era originario di Genova, ma negli ultimi anni viveva con la famiglia a Dubai. Lì si era fatto un nome come golfista junior e partecipava regolarmente a tornei giovanili e amatoriali in Medio Oriente e in Europa. Tra i suoi ultimi successi figura una vittoria in una gara amatoriale a Dubai nella primavera del 2025.

Al momento del disastro, il 16enne si trovava in Svizzera con gli amici per festeggiare il nuovo anno. L'incendio è scoppiato nel bar «Le Constellation» nelle prime ore del 1° gennaio. Le circostanze esatte sono ancora in corso di accertamento.

Grande shock nel circuito del golf

La morte dell'adolescente ha suscitato grande sgomento anche nel panorama golfistico internazionale.

La Federazione Italiana Golf ha ricordato Galeppini come un giovane sportivo impegnato che si è distinto per correttezza e passione. La sua famiglia, i suoi amici e i suoi compagni piangono la perdita di un giovane di cui si prevedeva un promettente futuro sportivo.

Crans-Montana è ben nota nel mondo del golf come sede di un tradizionale torneo dell'European Tour.

Il cordoglio negli ambienti sportivi è ancora più grande alla luce degli eventi del Vallese.

Altre vittime dell'incendio sono ancora in fase di identificazione. Molte famiglie sono ancora in attesa di certezze.