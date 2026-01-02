  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inferno a Crans-Montana La prima vittima identificata è Emanuele Galeppini, 16enne italiano talento del golf

Sven Ziegler

2.1.2026

Emanuele Galeppini è morto nell'incendio fatale a Crans-Montana.
Emanuele Galeppini è morto nell'incendio fatale a Crans-Montana.
Instagram/@federazioneitalianagolf

Anche il golfista sedicenne Emanuele Galeppini è morto nell'incendio di un bar a Crans-Montana. L'adolescente viveva a Dubai ed era considerato un grande talento del golf junior internazionale.

Sven Ziegler

02.01.2026, 09:36

02.01.2026, 10:48

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il golfista sedicenne Emanuele Galeppini è morto in seguito all'incendio di Crans-Montana.
  • L'adolescente viveva con la famiglia a Dubai ed era attivo nel circuito golf juniores internazionale.
  • Il rogo ha provocato almeno 40 vittime e oltre 100 feriti.
Mostra di più
Tragedia. Crans-Montana: identificata la prima vittima, è un 16enne italiano, talento del golf

TragediaCrans-Montana: identificata la prima vittima, è un 16enne italiano, talento del golf

Il golfista sedicenne Emanuele Galeppini è tra le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

L'adolescente è morto nel rogo scoppiato in un bar della località turistica vallesana la notte di Capodanno. In totale, almeno 40 persone hanno perso la vita e più di 100 sono rimaste ferite.

Galeppini era originario di Genova, ma negli ultimi anni viveva con la famiglia a Dubai. Lì si era fatto un nome come golfista junior e partecipava regolarmente a tornei giovanili e amatoriali in Medio Oriente e in Europa. Tra i suoi ultimi successi figura una vittoria in una gara amatoriale a Dubai nella primavera del 2025.

Al momento del disastro, il 16enne si trovava in Svizzera con gli amici per festeggiare il nuovo anno. L'incendio è scoppiato nel bar «Le Constellation» nelle prime ore del 1° gennaio. Le circostanze esatte sono ancora in corso di accertamento.

Grande shock nel circuito del golf

La morte dell'adolescente ha suscitato grande sgomento anche nel panorama golfistico internazionale.

La Federazione Italiana Golf ha ricordato Galeppini come un giovane sportivo impegnato che si è distinto per correttezza e passione. La sua famiglia, i suoi amici e i suoi compagni piangono la perdita di un giovane di cui si prevedeva un promettente futuro sportivo.

Emerge un video promozionale. Il bar di Crans-Montana pubblicizzava le sue feste con candele scintillanti su bottiglie di champagne

Emerge un video promozionaleIl bar di Crans-Montana pubblicizzava le sue feste con candele scintillanti su bottiglie di champagne

Crans-Montana è ben nota nel mondo del golf come sede di un tradizionale torneo dell'European Tour.

Il cordoglio negli ambienti sportivi è ancora più grande alla luce degli eventi del Vallese.

Altre vittime dell'incendio sono ancora in fase di identificazione. Molte famiglie sono ancora in attesa di certezze.

Incidenti. Crans-Montana: molte famiglie in attesa di notizie

IncidentiCrans-Montana: molte famiglie in attesa di notizie

I più letti

Crans-Montana: identificata la prima vittima, è un 16enne italiano, talento del golf
A Crans-Montana: «Apocalisse, è l'unica parola che riesco a dire», «Il dolore degli altri è il dolore di tutti»
Il bar di Crans-Montana pubblicizzava le sue feste con candele scintillanti su bottiglie di champagne
La prima vittima identificata è Emanuele Galeppini, 16enne italiano talento del golf
«Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta

L'inferno di Crans-Montana

Inferno a Crans-Montana. «Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta

Inferno a Crans-Montana«Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta

Roghi. Inferno a Crans-Montana, Parmelin: «Una delle peggiori tragedie del Paese»

RoghiInferno a Crans-Montana, Parmelin: «Una delle peggiori tragedie del Paese»

Tragedia di Crans-Montana. Ecco i messaggi di cordoglio e solidarietà alla Svizzera arrivati dall'estero

Tragedia di Crans-MontanaEcco i messaggi di cordoglio e solidarietà alla Svizzera arrivati dall'estero