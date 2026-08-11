A seguito di un incidente avvenuto su un treno diretto a Zurigo, la modella Tamy Glauser ha mosso accuse contro un’addetta alla sicurezza delle FFS. Quest’ultima avrebbe usato le mani nei suoi confronti.

Hai fretta? blue News riassume per te A seguito di un incidente avvenuto su un treno, Tamy Glauser muove delle accuse contro un’addetta alla sicurezza delle FFS.

La modella afferma di essere stata inizialmente accusata ingiustamente e poi aggredita fisicamente quando ha chiesto il nome della dipendente.

Le FFS stanno esaminando il caso e prendono sul serio le accuse. Riepilogo creato con

«Di solito non lo faccio, ma sto tremando», dice la modella Tamy Glauser in un video pubblicato di recente su Instagram.

Nel filmato racconta di un episodio avvenuto con un'addetta alla sicurezza delle FFS su un treno diretto alla stazione centrale di Zurigo.

Secondo la giovane, sul treno «è successo qualcosa», a seguito del quale è stata chiamata, tra gli altri, la sicurezza delle FFS. Un'addetta l'avrebbe inizialmente scambiata per errore per una delle persone coinvolte.

«Anche se l'attenzione era completamente rivolta altrove», afferma Glauser. «Mi ha vista e ha pensato che fossi io la colpevole», continua.

Glauser non intende accettare di essere ingiustamente dipinta come colpevole. Chiede quindi il nome dell'addetta alla sicurezza delle FFS per poter segnalare l'accaduto in un secondo momento.

Poiché, a quanto pare, non le era stato comunicato, avrebbe scattato una foto alla collaboratrice. «A quel punto mi ha aggredita fisicamente», ha raccontato la 42enne.

L'addetta alla sicurezza avrebbe cercato di strapparle il cellulare dalle mani e l'avrebbe afferrata. Sembra che fosse presente anche un «tizio», che però non è intervenuto. «Probabilmente si è reso conto che era tutto del tutto ingiustificato», ha aggiunto Glauser.

Non sapendo come altro comportarsi, ha deciso di raccontare l'accaduto su Instagram. «Sono così stanca di essere giudicata per il mio aspetto», ha concluso la modella.

Ecco cosa dicono le FFS sull'incidente

«Le FFS sono a conoscenza delle accuse riportate su Instagram e le prendono sul serio», scrive un portavoce delle FFS in risposta a una richiesta di blue News.

La questione è attualmente oggetto di accertamenti in collaborazione con gli organi competenti. «Al momento non possiamo né confermare né smentire la dinamica dei fatti descritta», si legge inoltre.

Le FFS non rilasciano dichiarazioni su singoli collaboratori né su eventuali questioni relative al diritto del personale.

«In linea di principio, le FFS si aspettano un comportamento rispettoso, professionale e proporzionato nei rapporti con la clientela. Allo stesso tempo, la tutela della privacy dei nostri collaboratori è importante. La denuncia pubblica di singole persone non contribuisce a un chiarimento oggettivo», affermano le FFS.

Glauser ha inizialmente pubblicato un video in cui compariva la dipendente delle FFS. Successivamente, però, lo ha cancellato e ne ha caricato una versione in cui la collaboratrice non è più visibile.