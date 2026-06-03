Ticino La «tassa sulla salute» italiana viola gli accordi sui frontalieri con Berna

La «tassa sulla salute» adottata dal Parlamento italiano e non ancora entrata in vigore nelle regioni italiane di frontiera costituisce un’imposta a tutti gli effetti e per questo rappresenta una violazione degli accordi fiscali conclusi fra Roma e la Svizzera perché tocca i «vecchi frontalieri» per i quali vige l'imposizione esclusiva da parte elvetica.