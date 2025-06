Un Super Puma delle Forze aeree svizzere (foto d'archivio) Keystone

Team internazionali effettuano questa settimana in Svizzera esercitazioni con elicotteri per compiere misurazioni congiunte della radioattività: l'obiettivo è quello di verificarne rapidamente la presenza in una vasta area in caso di emergenza.

Keystone-SDA SDA

L'esercitazione – a cui partecipano specialisti provenienti da Francia, Germania, Repubblica Ceca, Lituania e Svizzera – è organizzata dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

L'obiettivo di tale addestramento è quello di essere attrezzati per fornire assistenza reciproca oltre confine in caso di incidente con aumento della radioattività e di essere in grado di raccogliere in modo efficiente i risultati delle misurazioni, si legge in un comunicato dell'UFPP.

Per misurare un'area in modo aeroradiometrico, un elicottero Super Puma delle Forze aeree svizzere, dotato di uno speciale dispositivo di misurazione, vola più volte in percorsi paralleli su un'area definita a un'altitudine di circa 90 metri. I voli si svolgono dalle 8.00 alle 17.00 – con una pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.30 per ridurre l'inquinamento acustico.