Nel 2024 le autorità hanno più che raddoppiato le misure di sorveglianza delle telecomunicazioni rispetto all'anno precedente. L'aumento è dovuto soprattutto alle ricerche per zona di copertura dell'antenna, che dopo anni sono tornate a crescere in modo significativo.

Nel dettaglio, indica una nota del a Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), le sorveglianze in tempo reale sono aumentate del 45% (1818 casi), quelle retroattive del 25% (6149), e le ricerche d'emergenza del 20% (1223). Solo le ricerche di condannati sono leggermente diminuite (-5,4% a 35).

Anche le richieste di informazioni sono cresciute: nel 2024 il Servizio SCPT ha trasmesso 32'225 (+55%) informazioni complesse (come copie di documenti d'identità o dati di contratti) e ricevuto 19'357 domande complesse. La differenza si spiega con il fatto che per ogni domanda sono in genere fornite più informazioni. Le richieste semplici (ricerche nell'elenco telefonico o di indirizzi IP) hanno raggiunto quota 385'630 (+13,6%), con 495'119 informazioni fornite (+15,3%).

Le misure si sono concentrate soprattutto su reati contro il patrimonio (43%), che sono più che triplicati, e su reati contro la vita e l'integrità della persona (19%), più che raddoppiati. Il 10% delle sorveglianze ha riguardato infrazioni aggravate alla legge sugli stupefacenti. Crescono anche le misure per crimini contro la libertà personale, la tranquillità pubblica e le ricerche d'emergenza.

Nel 2024 il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha ordinato 106 sorveglianze (contro 46 nel 2023) e presentato quasi 13'000 richieste d'informazione. L'uso di GovWare e IMSI Catcher è aumentato leggermente. Infine, le spese del Servizio SCPT sono salite da 36,1 a 46,7 milioni di franchi, con una copertura dei costi passata dal 39% al 54%.