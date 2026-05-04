Temu spaventa la Svizzera: ecco perché il Consiglio nazionale vuole una stretta sugli acquisti online

Negli ultimi anni, l'applicazione dall'inconfondibile logo arancione è diventata sempre più popolare in Svizzera. KEYSTONE

Il Consiglio nazionale ha approvato due mozioni per imporre regole più severe alle piattaforme di e-commerce straniere che operano in Svizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Temu è finita nel mirino del Parlamento svizzero per l’enorme crescita dei suoi pacchi low cost e per le possibili falle nei controlli.

Il Nazionale ha approvato due mozioni per imporre alle piattaforme straniere un punto di contatto e un rappresentante giuridico in Svizzera, oltre a regole più severe sulla sicurezza dei prodotti.

Secondo i critici, Temu sfrutta il fatto che molte spedizioni siano considerate importazioni private, evitando così responsabilità dirette.

Il Consiglio federale frena, sostenendo che controllare migliaia di piccoli pacchi sarebbe complesso e che manca spesso un importatore da sanzionare.

Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati. Mostra di più

Il gigante cinese dell’e-commerce ha invaso anche la Svizzera con una valanga di pacchetti a prezzi stracciati. Piccoli invii, spesso arancioni, spediti per via aerea e consegnati ogni giorno a migliaia di consumatori.

Un fenomeno esploso in pochissimo tempo. E che ora fa tremare commercianti, associazioni dei consumatori e una parte crescente del Parlamento.

A Berna il messaggio è diventato chiaro: bisogna fare qualcosa.

Come riportato da «Watson», il Consiglio nazionale ha approvato due mozioni che puntano direttamente contro le grandi piattaforme straniere come Temu, Shein, Amazon o Zalando.

L’obiettivo è costringerle a uscire dall’ombra, assumersi responsabilità in Svizzera e rispettare regole più simili a quelle imposte ai commercianti locali.

Un miliardo di franchi e decine di migliaia di ordini al giorno

I numeri spiegano il nervosismo. Secondo le stime citate da diversi media, Temu avrebbe raggiunto in Svizzera un giro d’affari vicino al miliardo di franchi. Un salto impressionante, dopo una crescita già molto forte negli anni precedenti.

Ogni giorno partirebbero verso consumatori svizzeri decine di migliaia di ordini. Prodotti a basso costo, assortimento enorme, promozioni aggressive. Il cocktail funziona. I clienti comprano. I concorrenti svizzeri protestano.

Il problema, secondo il commercio locale, è semplice: chi vende in Svizzera deve rispettare norme severe su sicurezza, qualità, responsabilità e smaltimento. Le piattaforme estere, invece, riescono spesso a muoversi in una zona grigia.

Il trucco dei pacchetti privati

Il cuore della questione è giuridico. Molti invii provenienti da Temu vengono considerati importazioni private. In altre parole: non è un importatore svizzero a immettere il prodotto sul mercato, ma il consumatore che compra direttamente dall’estero.

Risultato: le autorità hanno meno leve. E, come spiegato da «Republik», Temu può presentarsi come semplice intermediario tra il cliente svizzero e il venditore, spesso cinese.

Una posizione che, secondo i critici, permette alla piattaforma di evitare responsabilità dirette.

Prodotti tossici, elettronica scadente, imitazioni

A far salire la tensione ci sono anche i controlli effettuati negli ultimi anni su prodotti acquistati tramite piattaforme di questo tipo.

Secondo test e campionamenti citati dalla stampa - fra cui quelli effettuati dal programma «Patti Chiari» della RSI, ormai un anno e mezzo fa - tra le merci spedite si trovano talvolta articoli problematici.

Giocattoli contenenti sostanze nocive, ad esempio, oppure dispositivi elettrici di bassa qualità, imitazioni e prodotti che non rispetterebbero le regole svizzere.

È su questo punto che insiste Benjamin Roduit, consigliere nazionale del Centro. La sua mozione vuole chiudere la falla sulla sicurezza dei prodotti.

Per lui, riporta «Republik», non è accettabile che un commerciante svizzero venga sottoposto a obblighi severi mentre merci simili, ordinate dall’estero per uso privato, sfuggono a controlli comparabili.

Il Consiglio nazionale gli ha dato ragione.

Temu, Amazon e Zalando dovranno avere un volto in Svizzera?

La seconda offensiva è arrivata da Sophie Michaud Gigon, consigliera nazionale dei Verdi e segretaria generale della Fédération romande des consommateurs.

La sua richiesta, spiegata da «Watson», è molto concreta: le piattaforme straniere devono avere un punto di contatto in Svizzera. E non solo. Devono anche designare un rappresentante giuridico.

Per i consumatori cambierebbe molto. In caso di problemi con un ordine, non dovrebbero più perdersi tra formulari online, indirizzi esteri e servizi clienti irraggiungibili. Avrebbero un interlocutore nel Paese.

Anche le autorità e i concorrenti saprebbero a chi rivolgersi per far valere le regole svizzere.

La mozione è stata accettata dal Consiglio nazionale con 110 voti contro 70. Ora tocca al Consiglio degli Stati.

Il Consiglio federale frena

Il Consiglio federale si era opposto alle due mozioni. Secondo il governo, controllare una massa enorme di piccoli pacchi sarebbe molto complicato.

Inoltre, nel caso di ordini diretti dall’estero, spesso manca un importatore classico da sanzionare.

Una spiegazione che non convince i promotori delle misure. Per Sophie Michaud Gigon, Berna si sta muovendo troppo lentamente. Benjamin Roduit critica una linea troppo liberale, che a suo avviso non regge più di fronte alla crescita di queste piattaforme.

Sul tavolo c’è anche un sospetto politico più ampio: la prudenza svizzera potrebbe essere legata ai rapporti con la Cina e alla volontà di non irritare Pechino mentre si discute dell’evoluzione dell’accordo di libero scambio.

La Segreteria di Stato dell’economia respinge però questa lettura.

La festa del low cost è sotto attacco

Intanto, il Parlamento alza la pressione. Sono pendenti anche altri atti che chiedono regole più dure per il commercio online estero, dalla trasparenza sui prodotti non conformi al finanziamento di più controlli doganali sulle piccole spedizioni dall’Asia.

Temu, per ora, continua a spedire. I consumatori continuano a cliccare. I pacchi continuano ad arrivare.

Ma a Berna il clima è cambiato. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati. E se anche la Camera alta seguirà il Nazionale, per Temu e gli altri giganti del low cost online la Svizzera potrebbe diventare molto meno comoda.