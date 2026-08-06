La polizia cantonale di Zurigo ha cercato di fermare due uomini in sella a una moto, che hanno perso la vita durante la fuga. (Immagine simbolica d'archivio)

Hanno perso il controllo della due ruote, si sono scontrati con un rimorchio nella locale area di sosta autostradale e sono scivolati sotto un camion parcheggiato procurandosi ferite letali.

«Secondo le prime informazioni, le vittime dovrebbero essere due algerini di 25 e 26 anni», recita un comunicato della polizia cantonale zurighese diramato oggi pomeriggio.

Poco prima delle 6.00, un poliziotto ha notato la motocicletta sull'autostrada A3 nei pressi di Urdorf, località situata nelle immediate vicinanze di Oberengstringen, poiché sorpassava automobili sia a destra che a sinistra.

Inoltre, il conducente non indossava il casco (mentre il passeggero ne portava uno). Quando l'agente ha cercato di fermare i due uomini con vari segnali, il centauro alla guida ha lasciato l'autostrada all'area di sosta di Oberengstringen, dove si è verificato l'incidente.

La moto è stata rubata la scorsa notte nel canton Zugo. Durante le operazioni di rilevamento delle tracce sul luogo dell'incidente, la polizia ha sequestrato oggetti che sembrano essere proventi di reato.

L'origine di tali oggetti e le circostanze esatte dello scontro mortale sono oggetto di indagine. Per i soccorsi sono intervenuti vari mezzi, compreso un elicottero.