SvizzeraTermina oggi la sessione autunnale delle Camere federali
SDA
26.9.2025 - 07:15
Si conclude oggi la sessione autunnale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di alcune mozioni e iniziative parlamentari, per poi passare a petizioni e interventi parlamentari non controversi.
Al Consiglio degli Stati in agenda ci sono invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di 25 oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.
Prossima sessione
La prossima sessione, quella invernale, si terrà dal 1° al 19 dicembre.