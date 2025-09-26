  1. Clienti privati
Svizzera Termina oggi la sessione autunnale delle Camere federali

SDA

26.9.2025 - 07:15

Si conclude oggi la sessione autunnale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di alcune mozioni e iniziative parlamentari, per poi passare a petizioni e interventi parlamentari non controversi.

Al Consiglio degli Stati in agenda ci sono invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di 25 oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.

Prossima sessione

La prossima sessione, quella invernale, si terrà dal 1° al 19 dicembre.

