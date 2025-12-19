SvizzeraTermina oggi la sessione invernale delle Camere federali
19.12.2025 - 07:16
Si conclude oggi la sessione invernale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di una serie di interventi parlamentari.
La Camera del popolo dovrà anche esaminare alcune iniziative cantonali. Il Nazionale si esprimerà poi sulle proposte uscite dalla Conferenza di conciliazione in merito al preventivo 2026 della Confederazione.
Tra i punti ancora in sospeso figurano i fondi destinati a Svizzera Turismo. Sono inoltre oggetto di controversia i budget trasversali di tre dipartimenti, i cosiddetti «Pool di risorse dipartimentale», così come i budget globali del Dipartimento della difesa e del Tribunale amministrativo federale. Le Camere divergono anche sull'ammontare dei fondi da trasferire dal budget per la cooperazione allo sviluppo a quello per la cooperazione economica.
Il Consiglio degli Stati si occuperà in apertura del Preventivo per poi passare direttamente alle votazioni finali. Si tratta degli oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.
Prossima sessione
La sessione primaverile delle Camere federali avrà luogo dal 2 al 20 marzo del prossimo anno.