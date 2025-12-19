  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Termina oggi la sessione invernale delle Camere federali

SDA

19.12.2025 - 07:16

Ultima seduta prima della pausa natalizia (foto d'archivio)
Ultima seduta prima della pausa natalizia (foto d'archivio)
Keystone

Si conclude oggi la sessione invernale delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum si occuperà di una serie di interventi parlamentari.

Keystone-SDA

19.12.2025, 07:16

19.12.2025, 07:32

La Camera del popolo dovrà anche esaminare alcune iniziative cantonali. Il Nazionale si esprimerà poi sulle proposte uscite dalla Conferenza di conciliazione in merito al preventivo 2026 della Confederazione.

Tra i punti ancora in sospeso figurano i fondi destinati a Svizzera Turismo. Sono inoltre oggetto di controversia i budget trasversali di tre dipartimenti, i cosiddetti «Pool di risorse dipartimentale», così come i budget globali del Dipartimento della difesa e del Tribunale amministrativo federale. Le Camere divergono anche sull'ammontare dei fondi da trasferire dal budget per la cooperazione allo sviluppo a quello per la cooperazione economica.

Il Consiglio degli Stati si occuperà in apertura del Preventivo per poi passare direttamente alle votazioni finali. Si tratta degli oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.

Prossima sessione

La sessione primaverile delle Camere federali avrà luogo dal 2 al 20 marzo del prossimo anno.

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Alberto Meroni: «Ecco la mia più grande paura per Frontaliers Sabotage»
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Si trova faccia a faccia con un lupo: «Ho deciso di seguirlo». Facebook si infiamma

Altre notizie

Svizzera. Sì a una strategia nazionale per contrastare la criminalità organizzata

SvizzeraSì a una strategia nazionale per contrastare la criminalità organizzata

Premio principale a Christof Franzen. Ecco i giornalisti svizzeri dell'anno 2025

Premio principale a Christof FranzenEcco i giornalisti svizzeri dell'anno 2025

Svizzera. Ecco le novità della sessione delle Camere appena terminata

SvizzeraEcco le novità della sessione delle Camere appena terminata