Termina oggi la sessione primaverile delle Camere federali. Keystone

Si conclude oggi la sessione primaverile delle Camere federali. Al Consiglio nazionale, prima delle tradizionali votazioni finali, il plenum accoglierà un nuovo deputato: si tratta di Edgar Bischof (UDC/AR), che prederà il posto dei David Zuberbühler.

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La Camera del popolo si occuperà poi di alcune iniziative cantonali e parlamentari, per poi passare a petizioni e interventi parlamentari non controversi. Al Consiglio degli Stati in agenda ci sono invece unicamente le votazioni finali. Si tratta di undici oggetti che hanno concluso l'iter parlamentare.

Prossime sessioni

La prossima sessione, quella speciale, si terrà dal 27 al 30 aprile (solo Consiglio nazionale). Quella estiva avrà luogo dal 1° al 19 giugno.