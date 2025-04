La Catena della Solidarietà raccoglie oggi le donazioni per le vittime del terremoto nel Sud-Est asiatico (foto d'archivio) Keystone

In seguito al devastante sisma che lo scorso 28 marzo ha colpito particolarmente il Myanmar e la Thailandia, la Catena della Solidarietà ha lanciato oggi una colletta nazionale. L'azione è sostenuta dalla SSR e dalle radio private.

Keystone-SDA SDA

Il terremoto ha causato enormi distruzioni nel Sud-Est asiatico, soprattutto in Myanmar, dove la situazione umanitaria era già critica prima della catastrofe, ricorda oggi la Catena della Solidarietà. Le organizzazioni partner svizzere vi forniscono già un aiuto di urgenza vitale.

A dare il via alla campagna nazionale è stata la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Volontari e celebrità si alterneranno per tutto il giorno per raccogliere donazioni.

Dalle 7:00 alle 23:00, i centralini di Lugano, Coira, Zurigo, e Ginevra fanno appello a donazioni al fine di sostenere le Ong svizzere partner dell'organizzazione umanitaria per aiutare le vittime della catastrofe. Le donazioni possono essere effettuate al numero 0800 87 07 07 oppure online.