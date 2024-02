Lo scorso anno il 99% di esse ha funzionato "in modo ineccepibile". Keystone

Come ogni primo mercoledì di febbraio, oggi verrà effettuata in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene al fine di testare il loro funzionamento. La popolazione non deve adottare alcuna misura di protezione.

Alle 13.30 verranno attivate le sirene per l'allarme generale, un suono modulato e regolare della durata di un minuto, informa l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Se necessario, la prova potrà essere ripetuta entro le ore 14.00.

Dalle 14.00 ed entro le 16.30, le sirene a valle di sbarramenti idrici emetteranno il segnale di «Allarme acqua», dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi.

La prova serve a testare le circa 5'000 sirene distribuite in tutto il paese affinché in caso d'evento possano dare l'allarme in modo affidabile. Lo scorso anno il 99% di esse ha funzionato «in modo ineccepibile».

Parallelamente all'attivazione dell'allarme generale, ogni cantone pubblicherà nell'app Alertswiss una notifica del livello «Informazione». Gli smartphone non emetteranno quindi il suono delle sirene, come accadrebbe invece per notifiche del livello «Allarme».

L’UFPP approfitta dell'occasione per pubblicare il piano d'emergenza – che fornisce consigli pratici per prepararsi individualmente a una situazione di pericolo – anche in altre lingue oltre a quelle nazionali. Il documento è ora disponibile pure in inglese, portoghese, albanese, spagnolo, serbo, croato, turco, arabo e ucraino.

miho, ats