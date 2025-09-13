  1. Clienti privati
Il presidente del TF Chaix a favore della procedura di ammissione

SDA

13.9.2025 - 09:11

Il presidente del Tribunale federale (TF) Francois Chaix
Il presidente del Tribunale federale (TF) Francois Chaix
Keystone

Il presidente del Tribunale federale (TF) François Chaix è favorevole alla procedura di ammissione. «A volte non è assolutamente necessario che anche il TF emetta una sentenza», ha affermato In un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Keystone-SDA

13.09.2025, 09:11

13.09.2025, 09:21

La massima autorità giudiziaria svizzera può partire dal presupposto che i tribunali di grado inferiore si adopereranno per trovare la migliore soluzione giuridica, ha dichiarato il ginevrino alla NZZ.

Ma in Svizzera la politica e i cittadini ritengono che si dovrebbe poter ricorrere al Tribunale federale: «Beh, se si tratta di una multa di quaranta franchi e magari volete spendere altri soldi per un avvocato, venite da noi. Nessun problema», ha aggiunto Chaix.

A differenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, ad esempio, il Tribunale federale non può dire: «Questo caso non ci interessa e non abbiamo bisogno di giustificarci». Personalmente, Chaix vorrebbe poter dedicare più tempo alle «questioni giuridicamente importanti».

Lo scorso anno il TF ha registrato circa 7500 nuovi casi. Alcune divisioni dei tribunali federali hanno registrato un forte aumento dei casi. Tra il 2012 e il 2024, il numero di cause penali è aumentato del 60%, secondo Chaix.

Quest'anno il tribunale tende a risolvere più casi di quelli che vengono registrati, al fine di ridurre i casi pendenti, ha dichiarato nell'intervista. Il presidente del Tribunale federale lascia ai politici il compito di decidere in merito a un'eventuale procedura di ammissione.

