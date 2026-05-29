  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Relazione tra giudici al Tribunale federale, l'ex presidente Ulrich Meyer chiede sanzioni

SDA

29.5.2026 - 08:57

L'ex presidente del Tribunale federale (TF) Ulrich Meyer
L'ex presidente del Tribunale federale (TF) Ulrich Meyer
Keystone

Un ex presidente del Tribunale federale (TF), Ulrich Meyer, chiede oggi sulla stampa che i giudici federali che hanno intrattenuto una relazione amorosa si dimettano. Esige inoltre che vengano adottate misure nei confronti della commissione amministrativa del TF.

Keystone-SDA

29.05.2026, 08:57

29.05.2026, 09:14

Nascondendo la loro relazione amorosa, i giudici Yves Donzallaz e Beatrice van de Graaf hanno «consapevolmente lasciato sprofondare il Tribunale federale in una crisi istituzionale», afferma Meyer in un'intervista pubblicata dai giornali del gruppo CH Media.

Questa situazione richiede imperativamente le loro dimissioni immediate o, quantomeno, che rinuncino a ricandidarsi alle elezioni di settembre, secondo l'ex giudice.

La legge vieta alle «persone che fanno stabilmente vita comune» di sedere contemporaneamente nella più alta giurisdizione del Paese, al fine di preservarne l'indipendenza, ricorda Meyer.

Meyer in un relazione lui stesso: «Non paragonabile»

Per Meyer, la commissione amministrativa, l'organo superiore di direzione e gestione del TF, non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Ha inoltre indicato di essere stato a conoscenza di una relazione sentimentale tra i due giudici, osserva.

«Una semplice relazione intima può già compromettere l'indipendenza giudiziaria e deve quindi essere oggetto di un esame approfondito», prosegue l'ex presidente del TF, sottolineando che i membri della commissione amministrativa devono trarne le conseguenze per consentire un nuovo inizio.

Meyer, che aveva avuto una relazione amorosa con una cancelliera del dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna, rifiuta di paragonare le due situazioni. Dice di aver dimostrato totale trasparenza sulla sua relazione e di aver informato l'intero collegio dei giudici quando essa è terminata.

Un rapporto di esperti esterni è atteso per fine giugno per chiarire la situazione riguardo alla relazione tra i due giudici federali. Nel frattempo, ai magistrati è stato autorizzato di sedere senza restrizioni presso la rispettiva corte.

Svizzera. Relazione in linea di principio vietata tra due giudici federali

SvizzeraRelazione in linea di principio vietata tra due giudici federali

I più letti

Fuori dai Mondiali di hockey, la Svezia s'infuria dopo il fallo di Meier: «Arbitro vigliacco»
Malgin: «Incredibile vedere Federer nello spogliatoio», Niederreiter: «Siamo un gruppo che si sacrifica»
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Intervento di soccorso per Belen Rodriguez, Caterina Balivo minaccia i giornalisti
Madonna rivela il suo amante migliore, ecco chi è

Altre notizie

Criminalità. La psichiatria di Winterthur apre un'indagine dopo l'aggressione con il coltello

CriminalitàLa psichiatria di Winterthur apre un'indagine dopo l'aggressione con il coltello

Voto risicato. Il PS zurighese nega a Daniel Jositsch la ricandidatura per il Consiglio degli Stati nel 2027

Voto risicatoIl PS zurighese nega a Daniel Jositsch la ricandidatura per il Consiglio degli Stati nel 2027

Lo rivela un'indagine. I salari aumentano, ma ne approfittano soprattutto gli specialisti

Lo rivela un'indagineI salari aumentano, ma ne approfittano soprattutto gli specialisti