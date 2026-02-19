  1. Clienti privati
Svizzera Il TF respinge una richiesta di indennizzo per le misure anti-Covid

SDA

19.2.2026 - 15:54

All'inizio della pandemia di coronavirus, il Consiglio federale ha vietato agli ospedali, alle cliniche e agli studi medici e dentistici di eseguire interventi medici non urgenti (foto d'archivio)
Keystone
Keystone

Il Tribunale federale (TF) respinge una richiesta di risarcimento presentata dal gruppo di cliniche private Swiss Medical Network Hospital e da quattro delle sue strutture.



I ricorrenti chiedevano alla Confederazione 15,7 milioni di franchi per le perdite subite a causa del divieto di trattamenti non urgenti durante l'epidemia di Covid.

All'inizio della pandemia di coronavirus, il Consiglio federale ha vietato agli ospedali, alle cliniche e agli studi medici e dentistici di eseguire interventi medici non urgenti. Questa misura è stata in vigore dal 17 marzo al 26 aprile 2020.

Swiss Medical Network Hospital e le sue affiliate hanno chiesto al Consiglio federale un risarcimento per i danni subiti a causa di tale divieto. Il governo ha respinto la richiesta, motivo per cui il gruppo ha depositato un'azione di responsabilità dello Stato dinanzi al Tribunale federale.

Riunito in udienza pubblica oggi, il TF ha ascoltato le argomentazioni degli avvocati dei ricorrenti e della Confederazione. Dopo essersi ritirata per deliberare, la seconda Corte di diritto pubblico ha annunciato di respingere l'azione di responsabilità. La motivazione della sentenza sarà comunicata successivamente per iscritto.

(Sentenza 2E-6/2024 del 19 febbraio 2026)

