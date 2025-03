Le abitazioni secondarie nella località engadinese di Celerina rappresentano il 70% delle case. (immagine d'archivio) Keystone

Il Tribunale federale (TF) ha approvato la trasformazione di 22 residenze primarie in 14 appartamenti di lusso nella località turistica engadinese di Celerina (GR). Il ricorso della fondazione per la tutela del paesaggio Helvetia Nostra è stato respinto.

Keystone-SDA SDA

Nel 2022, la Neue Haus AG di Zugo ha acquistato un condominio di 22 case primarie a Celerina e ha notificato agli inquilini l'intenzione di convertire la proprietà in un immobile di lusso con due appartamenti. Il progetto ha suscitato scalpore oltre i confini dell'Engadina. È stato percepito come un esempio particolarmente scrupoloso di conversione di prime in seconde case, soprattutto in considerazione della carenza di alloggi in Engadina.

Helvetia Nostra ha presentato un ricorso, arrivando fino al TF. Quest'ultimo ha tuttavia respinto tutti i reclami, come si evince dalla sentenza pubblicata oggi, giungendo alla conclusione che la conversione della proprietà è legittima.

Vecchio status giuridico

Non c'è stata alcuna controversia sullo status dell'edificio in base alla vecchia legge, che consente di utilizzarlo sia come residenza primaria che secondaria. Tuttavia, Helvetia Nostra ha sostenuto che, poiché l'involucro dell'edificio è stato completamente scavato, non si tratta di una conversione ma di una nuova costruzione di seconde case. Ciò non sarebbe consentito a Celerina, dato che la percentuale di abitazioni secondarie è superiore al 70%.

Il Tribunale federale ha respinto questa tesi, poiché tutte le pareti interne portanti sono rimaste e la superficie utile principale non è stata ampliata, si tratta di una conversione consentita.

«Nessuna lacuna nella legge»

Il TF ha inoltre negato l'esistenza di una lacuna nella legge. Helvetia Nostra aveva sostenuto che il legislatore non aveva previsto questo caso lampante di conversione di altrettante prime case in un comune con oltre il 70% di abitazioni secondarie e senza spazi abitativi accessibili per gli abitanti del luogo.

Il legislatore federale era ben consapevole «che la conversione di vecchi appartamenti in seconde case, consentita dalla legge federale, potrebbe portare a una riduzione del numero di prime case», indica nella sentenza. Pertanto, ha dato ai Cantoni e ai Comuni la possibilità di prendere provvedimenti, se necessario. «Ciò significa che non esiste una lacuna nella legge che i tribunali potrebbero colmare», hanno scritto i giudici federali.

Infine, l'annullamento dei contratti di locazione dei residenti locali non ha cambiato il fatto che la legislazione sugli alloggi temporanei sia stata rispettata in questo caso.

La fondazione indipendente Helvetia Nostra era stata istituita come «braccio armato» della Fondazione Franz Weber, che è ideatrice dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie, la cui adozione ha portato a restrizioni legali sulla costruzione di seconde case nel 2012.

(sentenza 1C_373/2024 del 18 febbraio 2025).