  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Votazione cantonale Turgovia abolisce il «divieto di ballo» nelle feste comandate

SDA

28.9.2025 - 16:04

Nel canton Turgovia si potrà ballare anche nelle festività religiose più importanti, ma solo al chiuso e con non più di 500 persone. (immagine d'illustrazione)
Nel canton Turgovia si potrà ballare anche nelle festività religiose più importanti, ma solo al chiuso e con non più di 500 persone. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Nel canton Turgovia il 51,1% dei votanti ha deciso abolire il divieto di ballo («Tanzverbot» in tedesco) nei giorni festivi religiosi più importanti: Venerdì Santo, domenica di Pasqua, domenica di Pentecoste, Digiuno federale e giorno di Natale.

Keystone-SDA

28.09.2025, 16:04

28.09.2025, 16:08

La misura fa parte di una revisione della legge cantonale sui giorni di riposo che permetterà di organizzare eventi culturali e sportivi anche in queste feste comandate, a condizione che si svolgano in luoghi chiusi e che non vi partecipino più di 500 persone.

A favore si sono espressi il governo e la maggior parte dei partiti in Gran consiglio. Contro la decisione del parlamento l'UDF, il PEV, parte dell'UDC e alcuni membri del Centro e del PLR hanno lanciato un referendum.

I divieti di ballo, influenzati in particolare dal protestantesimo, hanno interessato in passato diversi cantoni, alcuni dei quali ci stanno ripensando. Nel canton Zurigo il «Tanzverbot» è stato eliminato nel 2000 con una votazione popolare, nel canton Lucerna nel 2010 con una decisione del parlamento.

I più letti

Due sì agli oggetti in votazioni federale, ma c'è stata suspense sino all'ultimo
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino
Un grosso masso cade sui binari e poi sulla Statale 36 che costeggia il Lago di Como
Schianto tra una Ferrari e un camion, denunciati oltre 60 pirati della strada
Il Ticino dice «sì» a entrambe le iniziative sui premi di cassa malati

Altre notizie

Votazioni cantonali. Ginevra boccia il freno all'indebitamento e l'immunità dei poliziotti

Votazioni cantonaliGinevra boccia il freno all'indebitamento e l'immunità dei poliziotti

Nel canton Argovia. Un'ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

Nel canton ArgoviaUn'ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

Votazioni cantonali. Respinto il voto facilitato agli stranieri nei comuni del canton Vaud

Votazioni cantonaliRespinto il voto facilitato agli stranieri nei comuni del canton Vaud